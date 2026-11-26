Sau vụ ẩu đả, nam phụ xe 21 tuổi bị thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sáng 25/11 đã xảy ra một vụ xô xát giữa tài xế taxi và phụ xe khách khiến một người không qua khỏi. Thông tin về vụ việc khiến dư luận bàng hoàng.

Liên quan đến vụ việc, báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin ngày 26/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đang lấy lời khai của N.V.C.N.T. (41 tuổi, tài xế taxi). Nạn nhân tử vong là N.M.T. (21 tuổi), phụ xe của nhà xe H.T.

Theo đó, vụ việc xảy ra tại điểm dừng đỗ xe khách tuyến cố định gần cầu vượt Linh Xuân (đường Đỗ Mười, phường Linh Xuân, TP Thủ Đức cũ) khi xe khách H.T. dừng trả khách. Lúc này, phụ xe N.M.T. xảy ra mâu thuẫn với N.T., 2 bên lao vào đánh nhau và được người dân can ngăn. N.T. sau đó rời khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng)

Hậu quả vụ việc khiến anh N.M.T. bị thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên nạn nhân đã tử vong sau đó.

Báo Dân trí thông tin thêm, sau khi nhận tin báo, Công an phường Linh Xuân phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh và lấy lời khai nhân chứng để điều tra vụ việc. Xác định N.T. là người đã đánh nạn nhân nên cơ quan chức năng mời người này về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu N.T. khai nhận nguồn cơn dẫn đến sự việc là do trong lúc phụ xe xuống lấy hàng, 2 bên xảy ra va chạm khiến đối tượng bức xúc, dẫn đến cự cãi, xô xát. N.T. thừa nhận đã dùng tay đánh nạn nhân.