Mâu thuẫn trong lúc đá bóng, 2 thanh niên vác hung khí chém gần lìa tay đối thủ ở Sài Gòn

Ngày 21/3, Công an quận 8, TP HCM đang tạm giữ Hứa Chí Quyền và Lại Vương Trường An (SN 2001, cùng ngụ quận 8) về hành vi "Cố ý gây thương tích".



Theo điều tra ban đầu, chiều 17/3, Bùi Duy Long (SN 2000, ngụ quận 4) cùng Huỳnh Nhật Tân (SN 1998), Ngô Trần Anh Tuấn (SN 2002, ngụ quận 8) và một số bạn bè đến sân bóng trên đường Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8 để đá bóng.

Trong lúc đá, đội của Long có mâu thuẫn với đối thủ, lúc này 1 thanh niên (chưa rõ lai lịch) dùng tay đánh Long. Được bạn bè khuyên ngăn, nên thanh niên bỏ ra về.

Đến 20h cùng ngày, Long, Tân, Tuấn đá bóng về thì bị 2 thanh niên cầm hung khí đuổi chém. Tuấn bị chém gần lìa cánh tay và được bạn bè đưa đi cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an quận 8, TP HCM có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Qua truy xét, công an đã bắt giữ Quyền và An. Tại công an, 2 đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.