Mâu thuẫn trong cuộc nhậu tất niên, người đàn ông bị đâm gục trước cửa nhà

Ngày 16/2, đại diện UBND xã Đức Thịnh (tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cầm dao đâm người tử vong trong cuộc nhậu tất niên. Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ Đinh Văn Diện (SN 1989, thôn Trung Đông, xã Đức Thịnh) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Theo đó, vào 15h chiều ngày 15/2 (tức 28 tháng Chạp) Diện và anh Trần Viết V. (SN 1987, trú thôn Vân Xá, xã Đức Thịnh) tham gia cuộc nhậu tất niên tại thôn Trung Đông, xã Đức Thịnh (trước đây thuộc huyện Đức Thọ).

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Tại đây, Diện và anh V. xảy ra mâu thuẫn. Lúc này Đinh Văn Diện đã dùng dao đâm một nhát vào ngực anh Trần Viết V. khiến nạn nhân gục trước cửa nhà. Dù đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên, do vết thương nặng, anh V. đã tử vong.

Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an xã Đức Thịnh và đơn vị liên quan có mặt ở hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc.