Ngày 12/7, Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng làm 2 người chết, 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h40 ngày 11/7, 3 anh em ruột là Huỳnh Công Chí Em (sinh năm 1987), Huỳnh Công Chí Anh (sinh năm 1984) và Huỳnh Anh Kiệt (sinh năm 1995) cùng ngụ ấp Bình Thuận, xã Bình Thành, tỉnh Đồng Tháp nhậu cùng Võ Văn Giang (sinh năm 1981), Võ Văn Tèo (sinh năm 1989) ngụ cùng địa phương.

Trong lúc nhậu, 2 bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Hậu quả, Chí Anh và Chí Em bị đâm tử vong tại chỗ. Riêng Kiệt bị thương được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Tháp để cấp cứu. Sau khi gây án, Tèo và Giang rời khỏi hiện trường nhưng bị bắt giữ ngay sau đó.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Đồng Tháp đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Tại hiện trường, lực lượng Công an ghi nhận nhiều vị trí có dấu vết máu, gậy bằng kim loại và 2 con dao tại nơi tổ chức nhậu. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, Chí Anh tử vong do vết thương ở vùng ngực trái gây thủng tim; Chí Em tử vong do vết thương ở vùng ngực trái gây thủng tim, thủng phổi.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra làm rõ.