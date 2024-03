Mâu thuẫn trên mạng xã hội, một nữ học sinh ở Gia Lai bị đâm tử vong

Mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự Trần Thị Minh Thư (SN 2005, trú tại thôn Tân Hiệp, xã Tân An, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi dùng dao đâm tử vong 1 nữ sinh khác. Nạn nhân trong vụ việc này là P.N.N.H (SN 2006, là học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai).

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Công an thị xã An Khê cùng nhiều lực lượng chức năng khác nhanh chóng vào cuộc để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng: do phát sinh mâu thuẫn trong quá trình bình luận, chia sẻ bài viết trên mạng Facebook với nhau, nên vào khoảng 14 giờ 39 phút ngày 6/3, Trần Thị Minh Thư đã nhắn tin cho P.N.N.H để hẹn gặp nhau nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ xô xát dẫn tới cái chết của nữ học sinh cấp 3.

Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, Thư và H rủ thêm nhóm bạn của mình đi đến điểm hẹn tại phường An Tân, thị xã An Khê. Tuy nhiên, sau đó, hai bên đã đổi sang điểm hẹn tại khu vực Tổ 6, phường An Bình, thị xã An Khê.

Tại đây, giữa Thư và H đã xảy ra xô xát với nhau, Thư đã dùng dao cất giấu sẵn trong người và đâm nhiều nhát vào người H. Hậu quả, H bị thương phải đưa đi cấp cứu. Nhưng do vết thương nặng, H đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa khu vực An Khê.

Sau khi gây án, Thư cũng đã đến Công an thị xã An Khê để đầu thú. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bị nhóm bạn đánh, con gái của chị Lin phải nhập viện điều trị.

Trước đó, xuất phát từ mâu thuẫn, thách thức cá nhân trên mạng xã hội, một nữ sinh lớp 8 tên là Trần Nhật Thu Tr. (SN 2010, học sinh Trường THCS Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) cũng đã bị một nhóm bạn đánh hội đồng phải nhập viện cấp cứu. Sự việc sau đó đã được mẹ của nữ sinh này là chị Uông Thị Hoàng Lin (SN 1993, trú tại xã Khuê Ngọc Điền) làm đơn tố cáo đến Công an Khuê Ngọc Điền để điều tra, xử lý sự việc.

Theo đơn tố cáo của chị Lin, vào khoảng 16 giờ chiều ngày 28/2 trước đó, con gái chị được một người bạn tên K.O. (trú tại xã Cư Kty, huyện Krông Bông) đến chở đi uống trà sữa. Khi cả hai đi đến khu vực cầu treo thuộc xã Hoà Lễ, huyện Krông Bông thì bị một nhóm nữ học sinh, trong đó có em Nguyễn Thị Hồng D. (học sinh lớp 9A, Trường THCS Hoà Lễ, cùng huyện Krông Bông) lao vào dùng tay, chân, mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu, người con gái chị.

Do ít người nên con gái chị không dám chống cự. Sau khi bị nhóm kia đánh, cháu đã về và giấu không cho gia đình biết. Tuy nhiên, trong quá trình xảy ra vụ việc, một số học sinh đã dùng điện thoại quay lại vụ việc rồi tung lên mạng xã hội. Khi gia đình hỏi cháu mới cho biết vụ việc. Hiện con gái chị đang bị đa chấn thương, tinh thần hoảng loạn nên gia đình phải đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh để cấp cứu, điều trị”. Về nguyên nhân sự việc, theo con gái chị Lin là có liên quan đến việc thách thức đánh nhau trên mạng xã hội.

Vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan công an xác minh và mời những người liên quan đến làm việc. Nguyên nhân vụ việc cũng đang được điều tra, làm rõ.