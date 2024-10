Ngày 3-10, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã tạm giữ hình sự đối với 21 thanh, thiếu niên mang theo hung khí đi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn xác định tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập, mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng với tính chất manh động, liều lĩnh diễn biến phức tạp, Công an quận Đống Đa đã chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí các tổ tuần tra gồm lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị kiểm soát từ 21h đêm đến 4h sáng hằng ngày, trên các tuyến thuộc địa bàn quận.

Quá trình tuần tra kiểm soát, vào rạng sáng 18-9, các tổ công tác của Công an quận Đống Đa phát hiện nhóm đối tượng mang theo hung khí đi náo loạn đường phố, sau đó bỏ chạy và để lại 1 chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Vision biển kiểm soát 29L5-147.xx tại phố Ngô Sỹ Liên, phường Văn Miếu. Công an đã tập trung điều tra làm rõ, xác định 36 đối tượng tham gia vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn thành phố vào đêm ngày 17-9 và rạng sáng 18-9.

Qua đó, xác định, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội giữa Nguyễn Tiến Tài (sinh năm 2007 ở Phú Thọ) và đối tượng thuộc nhóm “Wario” trên mạng xã hội tự xưng hoạt động trên địa bàn quận Hà Đông và các đối tượng nhóm “Sumi” cùng nhóm “Trẻ Giải Phóng”.

Nhóm các đối tượng bị tạm giữ

Tối 17-9, Nguyễn Lê Hiếu (sinh năm 2004 ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) - cầm đầu nhóm “Trẻ Giải Phóng” với 9 đối tượng đã chuẩn bị 8 dao nhọn và các tuýp sắt di chuyển đến nhà của Nguyễn Tiến Tài ở xã Di Trạch, huyện Hoài Đức để hàn các lưỡi dao nhọn vào ống tuýp sắt. Sau đó, các đối tượng đến bãi rác thuộc xã An Khánh, huyện Hoài Đức để lấy thêm hung khí chuẩn bị đi đánh nhau.

Tại đây, khoảng 36 đối tượng tập hợp đi trên 15 xe máy cầm theo các tuýp sắt có gắn dao di chuyển trên nhiều tuyến đường khác nhau. Khi đang tụ tập tại trước cổng trường Tiểu học Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, các đối tượng phát hiện lực lượng tuần tra của Công an phường Thịnh Liệt nên bỏ chạy. Các đối tượng di chuyển thành đoàn mang theo hung khí chạy trên các tuyến phố hành hung 1 nhóm người đi đường.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 27-9, Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng, đến ngày 1-10, đã khởi tố 21 bị can về tội gây rối trật tự công cộng gồm. Đối với 15 đối tượng còn lại, đều dưới 16 tuổi nên Công an quận Đống Đa phối hợp với Công an các đơn vị, chính quyền địa phương quản lý và xử lý theo quy định của pháp luật.