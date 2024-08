Ngày 18-8, Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đàm Dương (sinh năm 1994 ở xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội) và Phạm Viết Tình (sinh năm 1995 ở huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) về tội Gây rối trật tự công cộng.



Trước đó, khoảng 12h30 ngày 19-6, do mẫu thuẫn trên mạng xã hội, Dương và Tình cầm theo khẩu súng ngắn bắn đạn cao su, bên trong có 8 viên đạn, đến nhà anh N (sinh năm 1994 ở xã Chi Đông, huyện Mê Linh, Hà Nội) để giải quyết mâu thuẫn. Khi đến nơi, do anh N không có nhà nên Dương bắn 3 phát súng lên trời gây tiếng nổ lớn để dằn mặt N.

Hai đối tượng Dương và Tình

Cơ quan công an xác định hành vi của Dương đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, gây hoang mang dư luận quần chúng nhân dân. Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mê Linh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đàm Dương và Phạm Viết Tình về tội Gây rối trật tự công cộng.

Hiện Công an huyện Mê Linh đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.