Mâu thuẫn nợ nần, vác dao tới nhà chém 4 người bị thương

Công an huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ngày 18-8 cho biết đã điều tra, làm rõ và bắt giữ 3 thanh niên gây ra vụ đâm chém 4 người bị thương trên địa bàn xã Quảng Thạch (Quảng Xương) để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

3 thanh niên bị bắt giữ gồm: Trần Văn Quang (SN 1990); Trần Văn Tiến (SN 1993) và Trần Văn Cường (SN 1987), tất cả cùng ngụ xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương.

Theo Công an huyện Quảng Xương, đêm 3-8, do mâu thuẫn trong việc nợ nần, 3 thanh niên trên đã mang theo dao, gậy, búa đinh tìm đến nhà anh Bùi Văn Tuân, Trần Văn Quân, Vũ Văn Hoài ở xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương) để gây sự đánh nhau.

Lúc tới nơi, nhóm trên đã thấy nhóm "đối thủ" nên đã xông vào "hỗn chiến", nhóm 3 người xã Quảng Thạch đã dùng dao đâm chém gây thương tích cho anh Tuân, Quân và Hoài và bà Trần Thị Tú (là mẹ anh Quân).

Vụ việc xảy ra trong đêm khuya nên đã gây náo loạn cả một vùng quê, gây mất an ninh trật tự, tạo sự bức xúc trong nhân dân nên Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Công an huyện Quảng Xương vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm minh.

Tới ngày 17-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Xương đã điều tra, làm rõ và thực hiện bắt tạm giam 3 thanh niên xã Quảng Thạch.