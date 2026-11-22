Bộ Thương mại Trung Quốc vừa yêu cầu Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) rút lại lệnh cấm các nhà mạng Trung Quốc tiếp cận trực tiếp số điện thoại của Mỹ, đồng thời tuyên bố sẽ triển khai biện pháp bảo vệ lợi ích của mình.

Chủ tịch Trung Quốc ra đường băng đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Thâm Quyến, ngày 18/11. (Ảnh: AP)

Trước đó, FCC bỏ phiếu thông qua đề xuất cấm các nhà mạng Trung Quốc, trong đó có China Mobile, China Telecom và China Unicom, tiếp cận trực tiếp các số điện thoại của Mỹ với lý do an ninh quốc gia.

Ngày 22/11, Bộ Thương mại Trung Quốc ra tuyên bố phản đối động thái trên và kêu gọi Mỹ rút lại biện pháp này.

Tuyên bố nêu rõ: “FCC đã lạm dụng thẩm quyền quản lý, khái quát hóa những rủi ro được cho là liên quan đến an ninh quốc gia và, khi không có cơ sở thực tế, đã vi phạm các nguyên tắc không phân biệt đối xử và cạnh tranh công bằng bằng cách tùy tiện bôi nhọ và đàn áp ác ý các doanh nghiệp viễn thông Trung Quốc đang hoạt động tại Mỹ”.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, gần đây cơ quan của Mỹ liên tục thúc đẩy việc tách rời và cắt đứt quan hệ trong các lĩnh vực truyền thông, viễn thông, thử nghiệm và chứng nhận.

Tuyên bố nhấn mạnh: “Những hành động này đi ngược lại nhận thức chung quan trọng mà lãnh đạo hai nước đã đạt được, làm suy yếu sự ổn định trong quan hệ kinh tế và thương mại Trung Quốc - Mỹ. Trung Quốc kiên quyết phản đối điều này”.

Cuộc bỏ phiếu của FCC diễn ra chỉ vài giờ sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Thâm Quyến.

Bộ Thương mại Trung Quốc kêu gọi Mỹ lập tức rút lại biện pháp trên và quay trở lại giải quyết các vấn đề thông qua tham vấn. Cơ quan này đồng thời tuyên bố Trung Quốc sẽ “thực hiện các biện pháp cần thiết để kiên quyết bảo vệ lợi ích của chính mình”.

Trước đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington tuyên bố Mỹ đang “mở rộng quá mức khái niệm an ninh quốc gia và lạm dụng quyền lực nhà nước để nhắm vào các doanh nghiệp Trung Quốc”.

Theo quy định mới, các nhà cung cấp dịch vụ thoại qua giao thức internet (VoIP) sẽ phải vượt qua những cuộc kiểm tra an ninh quốc gia nghiêm ngặt hơn nếu muốn được cấp quyền truy cập trực tiếp vào các số điện thoại của Mỹ. FCC nói rằng biện pháp này sẽ góp phần hạn chế các hành vi gian lận.

Trên mạng xã hội, FCC tuyên bố cơ quan này đang “siết chặt kiểm soát việc các đối tượng vi phạm tiếp cận số điện thoại của Mỹ và các hoạt động lừa đảo thông qua những cuộc gọi tự động trái phép”.

Hạn chế cũng sẽ áp dụng với những nhà cung cấp dịch vụ sử dụng công nghệ IP phụ thuộc vào thiết bị của các công ty nằm trong “Danh sách bị kiểm soát” của FCC. Danh sách này bao gồm các doanh nghiệp viễn thông Trung Quốc như ZTE và Huawei Technologies, vốn bị đánh giá là gây ra rủi ro đối với an ninh quốc gia.

Quyết định vừa qua đánh dấu bước đi mới nhất của FCC trong chiến dịch siết chặt kiểm soát các công ty công nghệ Trung Quốc của FCC.

Trước đó, cơ quan này đã cấm các thiết bị sử dụng chip do HiSilicon - công ty con của Huawei, sản xuất, đồng thời hạn chế nhập khẩu các mẫu robot, máy bay không người lái (drone) và bộ biến tần điện mới của Trung Quốc.

Tháng trước, FCC cũng bỏ phiếu thông qua lệnh cấm các phòng thí nghiệm và tổ chức chứng nhận của Trung Quốc tiến hành thử nghiệm các thiết bị điện tử dành cho thị trường Mỹ, bắt đầu từ tháng 12/2028.

Cơ quan này đang xem xét những biện pháp tiếp theo nhằm ngăn chặn các nhà mạng Trung Quốc kết nối với mạng viễn thông Mỹ và vận hành các trung tâm dữ liệu tại nước này.

Hồi tháng 8, Bắc Kinh đáp trả các biện pháp hạn chế của Washington bằng cách siết chặt kiểm soát xuất khẩu máy bay không người lái cùng các công nghệ liên quan, đồng thời áp lệnh trừng phạt một số công ty Mỹ.