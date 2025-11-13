Ông Thomas Pretzl - người đứng đầu ủy ban công trình chung của Airbus tại nhà máy ở Manching đã phát biểu như vậy, theo Tạp chí Hartpunkt của Đức.

Theo ông Pretzl, việc phát triển máy bay chiến đấu hiện đại có thể diễn ra hiệu quả nhất mà không cần sự đóng góp từ Công ty hàng không vũ trụ Dassault của Pháp, điều này sẽ cho phép phát triển lại và chế tạo nhanh chóng một tiêm kích chất lượng cao.

Đồng thời ông Pretzl tin rằng sự vắng mặt của một công ty Pháp sẽ không gây tổn hại đến quan hệ Đức - Pháp về vấn đề này.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh có những bất đồng nghiêm trọng trong chương trình Hệ thống máy bay chiến đấu tương lai của Pháp - Đức, khi Paris muốn giành quyền kiểm soát trong quá trình phát triển dự án.

Tập đoàn Airbus ủng hộ việc tái phân công lao động, với lập luận điều này sẽ giúp dự án cân bằng hơn. Ngoài ra Pháp đang thúc đẩy phát triển một máy bay chiến đấu có khả năng mang vũ khí hạt nhân, và một biến thể trên tàu sân bay cũng đang được lên kế hoạch.

Đối với Lực lượng Vũ trang Pháp, tiêm kích mới này sẽ thay thế các máy bay chiến đấu Rafale hiện có, trong khi đối với Đức, nó sẽ trở thành nền tảng kế thừa những chiếc Eurofighter Typhoon trong tương lai.

Hình minh họa máy bay chiến đấu và máy bay không người lái theo chương trình FCAS.

Những tranh chấp ngăn cản các công ty chuyển sang giai đoạn phát triển thứ hai. Với xung đột gần đây, mọi thứ đang hướng đến việc các quốc gia tự mình nghiên cứu chế tạo.

Hiện tại, cũng đang diễn ra tình trạng thao túng lẫn nhau - các công ty đang cáo buộc đối tác không phát triển được từng thành phần riêng lẻ. Kết quả là dự án đang "đi theo quán tính".

Theo các chuyên gia Đức, điều này có thể dẫn đến hai kịch bản : hoặc phát triển máy bay chiến đấu riêng, hoặc tham gia một trong các chương trình quốc tế - dự án GCAP của Anh - Nhật - Ý hoặc chương trình của Thụy Điển để phát triển tiêm kích thế hệ thứ sáu.

Cần lưu ý rằng trong khuôn khổ chương trình này, Dassault muốn giành được 80% cổ phần và mở rộng sang cả thân máy bay và động cơ, do Công ty Safran của Pháp phát triển. Diễn biến trên khiến Airbus quan ngại về sự phân công lao động như vậy và kiên quyết không chấp nhận.