Công an đang làm rõ vụ người phụ nữ bán rau bị người của quán hải sản xịt nước áp lực cao vào mặt gây thương tích, xuất phát từ mâu thuẫn chỗ bán hàng.

Lãnh đạo UBND phường Xuân Hòa (Phú Thọ) cho biết, công an phường đang làm rõ vụ người phụ nữ bán rau bị một người ở cửa hàng hải sản dùng vòi xịt nước áp lực cao tấn công gây thương tích.

Vụ việc xảy ra tại chợ Xuân Hòa vào sáng 22/6.

Theo video chia sẻ trên mạng xã hội, người phụ nữ lớn tuổi bị thâm tím mặt mày, mắt sưng húp và có vết thương rỉ máu.

Vết thương được cho là xuất phát từ mâu thuẫn giữa bà với người làm việc ở cửa hàng hải sản tại chợ Xuân Hòa. Sau những lời qua tiếng lại giữa hai bên, người phụ nữ làm ở cửa hàng hải sản dùng vòi xịt nước loại áp lực cao xịt thẳng vào mặt người phụ nữ bán rau.

Người phụ nữ lớn tuổi bị xịt nước áp lực cao vào mặt, gây thương tích.

“Sau khi mạng xã hội thông tin, công an địa phương đã vào cuộc làm rõ. Về phía chính quyền, đơn vị chức năng đang xem xét giấy phép đăng ký hoạt động kinh doanh của cửa hàng hải sản này”, lãnh đạo UBND phường Xuân Hòa cho hay.

Cũng theo lãnh đạo phường Xuân Hòa, gia đình đã đưa người phụ nữ bán rau tới Bệnh viện Mắt Trung ương khám chữa, điều trị.

Chính quyền phường Xuân Hòa cho biết, người phụ nữ bán rau cư trú trên địa bàn Sóc Sơn (Hà Nội) và sang phường Xuân Hòa buôn bán.

Bước đầu xác định va chạm xuất phát từ mâu thuẫn chỗ ngồi bán hàng.