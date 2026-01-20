HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Mâu thuẫn cá nhân, nam thanh niên mua rựa mang tới quán cà phê chém người

Q.Nhật |

Cho rằng nạn nhân nói xấu mình nên nam thanh niên đã mua một cây rựa rồi giấu trong áo mang đến quán cà phê và ra tay chém người.

Công an phường Thuận Hóa vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế tạm giữ hình sự L.V.H. (SN 1997; trú tại xã Bình Điền) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Mâu thuẫn cá nhân dẫn đến hành vi chém người tại quán cà phê ở Huế - Ảnh 1.

Đối tượng L.V.H. tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Huế.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân và cho rằng anh V. T. D. (SN 2000; trú tại phường Thủy Xuân, TP Huế) nói xấu mình nên H. đã nảy sinh ý định trả thù.

Ngày 13-1, H. mua một cây rựa làm hung khí gây án. Khoảng 11 giờ ngày 16-1, H. rủ anh D. và một người bạn đến uống cà phê tại số 5 Lê Lợi, phường Thuận Hóa.

Khi anh D. đến quán, H. lấy cây rựa giấu sẵn trong áo khoác chém nhiều nhát. Anh D. bỏ chạy và được người đi cùng can ngăn, sau đó H. mang hung khí bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, công an đã bắt giữ L. V. H. khi đối tượng này đang lẩn trốn, đồng thời thu giữ 1 cây rựa dài khoảng 70 cm là hung khí gây án.

Công an phường Thuận Hóa đang tiếp tục củng cố hồ sơ, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý vụ việc theo quy định.

