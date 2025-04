Mẫu teen Cheryl Dương trình diễn ấn tượng tại show thời trang ở Thái Lan

The New Generation of Models là dự án tâm huyết được sáng lập bởi siêu mẫu Xuân Lan. Không chỉ là hành trình ghi dấu sự trưởng thành và hội nhập của các thế hệ người mẫu Việt Nam, chương trình còn thể hiện khát vọng "cắm lá cờ thời trang Việt" tại các địa danh nổi tiếng thế giới.

Xuất hiện trong show diễn lần này (tổ chức tại bãi biển Nui Beach, Phuket, Thái Lan), người mẫu sinh năm 2013 - Cheryl Dương nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi thần thái tự tin, chuyên nghiệp khi trình diễn.

Cheryl Dương sinh năm 2013 là học trò của siêu mẫu Xuân Lan.

Cô bé góp mặt trình diễn 2 bộ sưu tập của nhà thiết kế Tommy Tường Lê và Nguyễn Minh Triết.

Mỗi bước đi của cô bé trên sàn catwalk như một lời khẳng định mạnh mẽ cho hình ảnh người mẫu trẻ Việt Nam thời hiện đại, bản lĩnh và tràn đầy năng lượng. Cheryl góp mặt trong 2 bộ sưu tập của nhà thiết kế Tommy Tường Lê và Nguyễn Minh Triết.

Là một trong những học trò nổi bật của siêu mẫu Xuân Lan, Cheryl Dương không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình xinh xắn mà còn bởi phong thái trình diễn tự tin với những bước catwalk chuyên nghiệp của một mẫu teen.

Siêu mẫu Xuân Lan từng chia sẻ: "Cheryl Dương sở hữu vẻ ngoài đáng yêu, nhưng ẩn sâu bên trong là một nội lực mạnh mẽ cùng khả năng biến hóa phong cách rất đa dạng. Cô bé hứa hẹn sẽ còn tiến xa hơn nữa trong tương lai".

Không chỉ nổi bật trên sàn diễn, Cheryl Dương còn rất tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng như thiện nguyện, thể hiện tấm lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm xã hội đáng quý ở lứa tuổi thiếu niên.

Được biết, Cheryl Dương nhận được sự ủng hộ hết mình từ gia đình trong hành trình theo đuổi đam mê thời trang. Nhờ đó, cô bé đã sớm ghi dấu ấn trên các sàn diễn thời trang trẻ em tại Việt Nam, góp mặt trình diễn hàng loạt các nhà thiết kế như: Trương Thanh Long, Tommy Tường Lê, Nguyễn Thành Danh...