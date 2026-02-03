Mẫu SUV hybrid của Honda xuất xưởng tại Việt Nam

Từ đầu năm 2026, các mẫu ô tô hybrid tự sạc (HEV) đáp ứng tiêu chuẩn về tỷ trọng năng lượng xăng được giảm thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) theo Nghị định 360/2025/NĐ-CP. Chính sách này theo đó đang thúc đẩy các hãng xe tăng tốc trong phân khúc hybrid.

Mới đây, Honda đã trình làng phiên bản mới của mẫu CR-V e:HEV sử dụng động cơ hybrid. Đáng chú ý, phiên bản này giờ được lắp ráp tại nhà máy của hãng ở Phú Thọ thay vì nhập khẩu Thái Lan như trước.

Honda CR-V hybrid bản mới xuất xưởng tại nhà máy ở Phú Thọ. Ảnh: Hùng Cường

Việc sản xuất, lắp ráp một mẫu xe trong nước sẽ giúp hãng chủ động về nguồn cung, tránh tình trạng bị gián đoạn dẫn tới thời gian giao xe kéo dài.

Ngoài bản e:HEV RS vốn được phân phối từ trước, Honda còn bổ sung thêm phiên bản e:HEV L nhằm đem đến thêm lựa chọn cho người dùng. Tuy nhiên, cả hai bản đều chưa được công bố giá, nhiều khả năng là để chờ hoàn tất thủ tục để được hưởng ưu đãi thuế TTĐB theo quy định mới.

Giá của CR-V hybrid mới theo đó được kỳ vọng sẽ thấp hơn mức 1,259 tỷ đồng cho phiên bản CR-V e:HEV nhập Thái trước đây. Con số trên thuộc hàng ngang ngửa với một số xe phân khúc D như Ford Everest hay Hyundai Santa Fe.

Trước đó, một hãng xe Nhật lớn khác là Toyota đã công bố điều chỉnh giảm giá cho loạt ô tô hybrid theo quy định mới về TTĐB của dòng xe xanh này. Tương tự Honda, Toyota cũng có kế hoạch lắp ráp xe hybrid tại Việt Nam nhưng chưa công bố thời điểm cụ thể.

Trở lại với Honda CR-V hybrid mới, bản e:HEV RS xuất xưởng trong nước sở hữu ngoại thất thể thao với vòm bánh và tấm ốp cản dưới sơn màu đen bóng, khác với trước đây sơn cùng màu thân xe.

Trong khi đó, bản e:HEV L dùng nhựa nhám ở dưới và không có đèn sương mù sau. Cả 2 bản đều dùng mâm 18 inch sơn đen. Thay đổi đáng chú ý nhất trong cabin là hệ thống chuyển số bằng nút bấm thay vì cần số truyền thống.