Mẫu SUV gây tranh cãi nhất của BYD ở Việt Nam vừa được nâng cấp: Sạc pin chỉ mất đúng 5 phút, giá tương đương 800 triệu

BYD vừa chính thức ra mắt mẫu SUV Tang L bản nâng cấp tại Triển lãm Ô tô Quảng Châu 2025. Mẫu xe này được biết đến trên toàn thế giới với tên gọi Atto 8 hoặc Sealion 8 – từng gây tranh cãi rất lớn ở Việt Nam với 2 lần đổi tên. Hiện tại ở thị trường Việt Nam, mẫu xe hybrid này cũng được gọi là Sealion 8, giá bán 1,569 tỷ đồng cho một phiên bản duy nhất là bản Performance (hybrid).

Sealion 8 thế hệ mới là sự kết hợp công nghệ EV tiên tiến, các tính năng hỗ trợ người lái mới nhất và kiểu dáng mới táo bạo. Tại Trung Quốc, mẫu xe này có sáu biến thể, với giá bán sau trợ cấp dao động từ 214.800 nhân dân tệ (khoảng 30.250 USD – gần 800 triệu đồng) đến 274.800 nhân dân tệ (khoảng 38.620 USD – khoảng 1,02 tỷ đồng), cung cấp cả hệ truyền động hybrid cắm sạc và hoàn toàn bằng điện, theo Y-Auto.

Mẫu SUV nâng cấp vẫn giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế Dragon Face của BYD, với "ria rồng" phía trước được tinh chỉnh, mang đến vẻ ngoài uyển chuyển, năng động. Cột D được thiết kế độc đáo giúp cải thiện ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn cho hành khách hàng ghế thứ ba, và mui xe được trang bị lidar để tăng cường khả năng lái xe thông minh.

Phía sau, đèn hậu lấy cảm hứng từ văn hóa Trung Hoa: phiên bản "Phoenix Wing" mô phỏng hình dạng lông phượng hoàng, trong khi thiết kế "Bamboo Craft" phản ánh kỹ thuật dệt truyền thống.

Bên trong, cabin được thiết kế theo phong cách cung điện với các bề mặt cắt 3D nhiều lớp, kết hợp những đường nét hiện đại với những nét văn hóa. Bảng điều khiển được cấu trúc với các bề mặt sắc nét, điêu khắc. Tất cả các phiên bản đều được trang bị tiêu chuẩn hệ thống hỗ trợ người lái DiPilot300 dựa trên laser cấp độ cao God's EyeB.

Các tùy chọn hệ truyền động bao gồm cả phiên bản hybrid cắm sạc (DM) và hoàn toàn chạy điện (EV). Phiên bản hybrid kết hợp hệ thống DM thế hệ thứ năm của BYD với động cơ 1.5T sản sinh công suất 115kW.

Hãng cũng cung cấp đầy đủ các phiên bản dẫn động hai bánh hoặc bốn bánh, với động cơ điện tạo ra công suất lên đến 200kW mỗi trục. Phiên bản hybrid có thể tăng tốc từ 0-100km/h trong khoảng 4,3 giây, với phạm vi hoạt động thuần điện theo chuẩn CLTC là 175-215km.

Các phiên bản EV có cấu hình động cơ đơn và kép. Phiên bản động cơ kép sản sinh công suất 230kW ở phía trước và 580kW ở phía sau, với khả năng tăng tốc từ 0-100km/h trong 3,9 giây.

Tất cả các phiên bản EV đều được trang bị pin lithium-iron-phosphate thế hệ thứ hai 100,531kWh, cung cấp phạm vi hoạt động theo chuẩn CLTC là 560km, 600km và 670km, tùy thuộc vào cấu hình. Phiên bản cũng EV sử dụng nền tảng Supere của BYD với kiến trúc kilovolt toàn miền, hỗ trợ công suất sạc cực đại lên đến 1.000kW, mà BYD tuyên bố có thể tăng thêm khoảng 370km trong năm phút.

BYD Sealion 8 cũng tích hợp giao diện người dùng mới DiLink 150 với cabin trang bị đèn viền nội thất thích ứng, chủ đề theo mùa có thể tùy chỉnh và ba nhân vật linh vật tương tác.

Các tính năng lái xe tiên tiến hiện bao gồm hệ thống dẫn đường tự động "từ chỗ đỗ xe đến chỗ đỗ xe", cho phép xe ra khỏi chỗ đỗ, vượt qua rào chắn và đỗ xe tại điểm đến mà không cần nhập liệu thủ công.