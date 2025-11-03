Mẫu SUV cỡ D giảm giá một nửa

Sau gần 6 năm kể từ khi ra mắt tại thị trường Việt Nam, Nissan Terra V phiên bản 2019, mẫu SUV 7 chỗ khung gầm rời (body-on-frame) từng được định vị đối thủ của Toyota Fortuner, đang thu hút sự chú ý khi mức giá chào bán trên thị trường xe cũ chỉ còn dao động khoảng 650 – 770 triệu đồng. Mức giá này đã giảm hơn một nửa so với giá niêm yết khi mới ra mắt, biến Terra V 2019 thành một cái tên "ngon, bổ, rẻ" cho những người tìm kiếm một chiếc xe đa dụng, mạnh mẽ.

Nissan Terra được phát triển trên nền tảng của bán tải Navara, sở hữu ưu điểm vượt trội về khả năng vượt địa hình. Xe có chiều dài cơ sở 2.850 mm và khoảng sáng gầm xe ấn tượng 225 mm, giúp xe tự tin leo dốc, băng qua đường gồ ghề hay đường đất đá.

Phiên bản Terra V 2.5L 4WD (dẫn động hai cầu) được ưa chuộng tại Việt Nam sử dụng động cơ xăng QR25 2.5L, sản sinh công suất 169 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 241 Nm tại 4.000 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động 7 cấp.

Nissan Terra V sau nhiều năm có mặt trên thị trường đã giảm giá manh.

Điểm mạnh của dòng xe này là cảm giác lái êm ái hơn đối thủ. So với các đối thủ cùng phân khúc dùng máy dầu, động cơ xăng QR25 giúp Terra V vận hành mượt mà hơn, ít tiếng ồn, phù hợp cho việc di chuyển hàng ngày trong đô thị nhưng vẫn đảm bảo sức mạnh off-road nhẹ. Trang bị an toàn đầy đủ: Phiên bản V được trang bị nhiều tính năng hỗ trợ lái địa hình như HDC (hỗ trợ đổ đèo) và HSA (hỗ trợ khởi hành ngang dốc), cùng với hệ thống an toàn như 6 túi khí, ABS, EBD, BA, VDC (kiểm soát cân bằng động), và Camera 360 độ thông minh.

Dù có nhiều ưu điểm về khung gầm và vận hành, Terra V 2019 vẫn tồn tại những nhược điểm mà người mua cần lưu ý như mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế trong đô thị thường dao động 13-15 L/100 km, cao hơn đáng kể so với các đối thủ máy dầu tiết kiệm hơn ở hành trình dài.

Khi mới ra mắt vào cuối năm 2018, Nissan Terra V 4WD 7AT có giá niêm yết lên tới 1,226 tỷ đồng. Đến đầu năm 2020, xe đã được giảm giá đến 120 triệu đồng để tăng sức cạnh tranh. Hiện tại, với mức giá đã giảm hơn một nửa, chỉ còn khoảng 650-770 triệu đồng trên thị trường xe cũ.

Terra V 2019 được các chuyên gia đánh giá là một "lựa chọn hợp lý" cho một nhóm khách hàng cần một chiếc SUV 7 chỗ rộng rãi, ưu tiên cảm giác lái cứng cáp, thường xuyên di chuyển trên đường xấu hoặc off-road nhẹ cuối tuần, và không quá đặt nặng chi phí nhiên liệu.