Với mức giá gần 13-15 triệu đồng, V80 Lite 5G thuộc phân khúc smartphone tầm trung-cận cao cấp.

Mới đây, vivo chính thức ra mắt V80 Lite 5G tại thị trường Việt Nam.

Điểm đáng chú ý của mẫu smartphone này là viên pin BlueVolt dung lượng 10.000 mAh, được hãng cho biết đã xác lập Kỷ lục Guinness Thế giới về thời lượng sử dụng màn hình liên tục, với kết quả 32 giờ 37 phút.

Thiết bị sử dụng công nghệ anode silicon thế hệ thứ 4 và công nghệ đóng gói pin Magic Cube nhằm tăng dung lượng mà không khiến thân máy trở nên quá dày.

vivo V80 Lite 5G có pin 10.000 mAh, màn hình OLED 1.5K và khả năng kháng nước IP68, IP69. (Ảnh: vivo)

Ngoài dung lượng pin lớn, vivo V80 Lite 5G được trang bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi diện tích 3.800 mm². Hãng cho biết thiết bị có thể duy trì hoạt động trong điều kiện nhiệt độ lên đến 45 độ C, đồng thời kiểm soát nhiệt lượng khi xử lý các tác vụ nặng.

Máy cũng hỗ trợ sạc ngược để cấp năng lượng cho thiết bị khác và tính năng kéo dài thời lượng pin, cho phép duy trì một số chức năng thiết yếu khi dung lượng pin chỉ còn 1%.

Về độ bền, sản phẩm đạt chuẩn kháng nước IP68 và IP69, cùng khả năng chống bụi IP6X. Theo công bố của hãng, thiết bị có thể chịu được việc ngâm nước ở độ sâu 1,5 m trong 30 phút và đã trải qua các bài thử nghiệm va đập, mô phỏng mưa lớn và chu trình máy giặt.

V80 Lite 5G sở hữu màn hình OLED kích thước 6,83 inch, độ phân giải 1.5K, tần số quét 120 Hz và độ sáng tối đa 2.000 nits. Màn hình có tỷ lệ hiển thị trên thân máy 94,47%, với viền mỏng 1,35 mm.

Ở khả năng chụp ảnh, thiết bị được trang bị camera chính Sony 50 MP và camera selfie góc rộng 32 MP, có góc nhìn 90 độ. (Ảnh: vivo)

Tại Việt Nam, vivo V80 Lite 5G có hai phiên bản bộ nhớ, gồm bản 6 GB RAM và 128 GB bộ nhớ trong có giá niêm yết 12,99 triệu đồng, trong khi bản 6 GB RAM và 256 GB bộ nhớ trong có giá 14,99 triệu đồng.

Máy có ba lựa chọn màu gồm Hồng Thời Thượng, Đen Bản Lĩnh và Xanh Quyền Năng. Công nghệ RAM mở rộng cho phép bổ sung tối đa 12 GB bộ nhớ ảo, nâng tổng dung lượng RAM khả dụng theo công bố của hãng lên 18 GB.

Trong giai đoạn mở bán, khách hàng được áp dụng các chương trình ưu đãi.

Huỳnh Duy