Mẫu sedan Nhật được giảm giá xuống ngang xe cỡ A

Ở phân khúc sedan hạng B, bộ ba Toyota Vios, Hyundai Accent và Honda City là những cái tên thường xuyên cạnh tranh vị trí bán chạy nhất. Xếp sau nhóm này là Mazda2, dù không bán tốt bằng nhưng vẫn có vị trí nhất định trong phân khúc.

Tính trong tháng 7/2025, mẫu sedan Nhật Bản đã bàn giao được 440 xe. Cộng lũy kế từ đầu năm, Mazda2 đã tiêu thụ được tổng cộng 2.833 chiếc, đứng thứ 4 phân khúc sedan hạng B.

Kết quả này có được nhờ chính sách khuyến mãi từ hãng và đại lý. Cụ thể, trong tháng 7 và 8, mẫu xe này có ưu đãi giảm giá trực tiếp tối đa 15 triệu đồng từ chính hãng.

Nhờ đó, giá của xe được đưa xuống còn 403 triệu đồng cho phiên bản thấp nhất 1.5 AT. Như vậy, giá khởi điểm của Mazda2 đang thấp hơn cả một số mẫu xe cỡ A, như bản giữa Hyundai i10 1.2 AT Tiêu chuẩn giá 405 triệu đồng, Toyota Wigo bản G giá 405 triệu đồng hay Kia Morning GT-Line/X-Line giá 424 triệu đồng.

Mức giảm tham khảo tại đại lý đối với các phiên bản khác của Mazda2 sẽ thấp hơn, dao động từ 3-10 triệu đồng. Đáng chú ý, một tư vấn bán hàng ở TP.HCM đang rao bán chiếc Mazda2 Sport 1.5L Luxury với giá 495 triệu đồng, tương đương mức giảm 42 triệu đồng.

Mazda2 Sport là phiên bản dáng hatchback của dòng xe gầm thấp Mazda﻿2.

Người bán cho biết tổng giá trị ưu đãi bao gồm cả quà tặng có thể lên đến 50 triệu đồng. Tuy nhiên, khuyến mãi này chỉ áp dụng cho 1 chiếc Mazda2 Sport Luxury màu trắng duy nhất với số VIN 2024.

Dẫu vậy, mức giá khởi điểm khoảng 400 triệu đồng, thấp hơn cả một số xe hạng dưới hứa hẹn sẽ là yếu tố giúp Mazda2 duy trì sức hút với khách hàng. Thống kê 7 tháng đầu năm 2025, Mazda2 đã đóng góp vào 16% doanh số của thương hiệu Nhật Bản, cao thứ hai chỉ sau chủ lực CX-5.