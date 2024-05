Ảnh minh họa.

Theo khảo sát của phóng viên, bước sang tháng 5/2024, sau khi chương trình ưu đãi của hãng kết thúc, giá bán của mẫu sedan hạng B - Mazda 2 đã điều chỉnh tăng giá trở lại.

Cụ thể, Mazda 2 1.5L AT và Luxury lần lượt ở mức 430 triệu đồng và 509 triệu đồng, Mazda 2 1.5 Premium giá là 534 triệu đồng. Trong khi đó, Mazda 2 Sport có giá từ 527 - 572 triệu đồng cho 2 phiên bản. Đây là lần điều chỉnh giá thứ 3 sau khi Mazda2 bản facelift về Việt Nam.

Thời điểm này, Mazda 2 là mẫu ô tô duy nhất trong phân khúc sedan hạng B cắt giảm ưu đãi, mặc các đối thủ lớn như Hyundai Accent, Toyota Vios, Honda City cùng giảm sâu, có những mẫu xuống ngang xe hạng A.

Toyota Vios đang được hưởng nhiều chương trình khuyến mại. Đầu tiên là ưu đãi giảm giá cao nhất gần 50 triệu đồng đến từ Toyota Việt Nam. Trong đó, Toyota Vios G giảm 47 triệu đồng, từ 592 triệu đồng xuống còn 545 triệu đồng; bản E-CVT giảm 40 triệu đồng, giá mới là 488 triệu đồng và bản E-MT thấp nhất ở mức 458 triệu đồng (giảm 21 triệu đồng). Chưa dừng ở đó, khách hàng mua xe còn được đại lý giảm tiếp từ 10-15 triệu đồng. Ưu đãi này sẽ tùy thuộc vào lượng xe còn lại trong kho, phiên bản cũng như thời điểm khách hàng mua xe.

Sau ưu đãi, giá bán của Toyota Vios số sàn chỉ còn khoảng 440 triệu đồng, rẻ ngang phiên bản cao cấp của Kia Morning. Trong khi đó, phiên bản 1.5E CVT và 1.5G CVT lần lượt có giá khoảng 470 triệu đồng và 530 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau khi đã được hưởng chính sách ưu đãi chính hãng và giảm giá từ phía đại lý, khách hàng sẽ không nhận được một số quà tặng đi kèm khi mua xe bao gồm thảm sàn, phim cách nhiệt...

Tương tự, một số đại lý đang đưa ra chương trình giảm giá mạnh cho mẫu sedan hạng B - Hyundai Accent số VIN 2023. Hyundai Accent phiên bản đặc biệt được đại lý chào bán với mức giá thấp nhất chỉ 475 triệu đồng, giảm tới 67 triệu đồng so với mức niêm yết từ hãng là 542 triệu đồng. Ngoài ra, các đại lý cũng tung ra ưu đãi cho Hyundai Accent số VIN 2024 nhưng ở mức thấp hơn khoảng 20-40 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Bên cạnh ưu đãi giảm giá, đại lý còn tặng thêm film cách nhiệt, sơn gầm, thảm sàn da, ví da , vô lăng da,... cho khách hàng mua xe.



Riêng Honda City được hãng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, cùng với đó là 1 năm bảo hiểm thân vỏ.

Theo công bố của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor, doanh số bán hàng phân khúc sedan cỡ B tháng 3/2024 đạt 3.606 chiếc, tăng hơn 2.000 chiếc so với tháng 2/2024.

Honda City có tháng thứ 2 liên tiếp dẫn đầu phân khúc với 1.043 xe được bán ra, so với tháng trước, lượng xe tiêu thụ nhiều hơn 403 xe. Hyundai Accent bám sát phía sau với 967 xe, tương đương mức tăng 165% so với tháng 2/2024.

Mazda2 đang ngày được khách hàng Việt quan tâm khi doanh số tháng 3/2024 tăng trưởng lên tới 81% so với tháng trước, đạt 453 xe, tăng nhẹ 2,7% so với cùng kỳ năm 2023. Kết thúc quý I/2024, doanh số cộng dồn của Mazda2 đạt 1.075 xe, tăng 3,6% so với quý 1 năm ngoái.