Mẫu sedan có thiết kế ‘sang, xịn’ giá 213 triệu đồng, quá rẻ so với Honda City, Hyundai Accent

Với thiết kế trẻ trung, năng động, mẫu xe mới JAC A5 Plus 2023 vừa được ra mắt tại thị trường Trung Quốc nhanh chóng gây sự chú ý, đặc biệt với nhóm khách hàng trẻ, nhờ mức giá tốt, đi kèm nhiều trang bị hấp dẫn.

Về thiết kế, phần đầu JAC A5 Plus khá lạ mắt với lưới tản nhiệt lớn, đầu xe phân tầng dạng hình chữ X. Đèn pha ma trận tích hợp tới 142 bóng LED chiếu sáng. Đèn hậu thiết kế kéo dài với từ 181 bóng LED.

Về kích thước, JAC A5 Plus có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.780 x 1.820 x 1.492 (mm) và chiều dài cơ sở đạt 2.770 mm. Chiếc xe mới được định vị là dòng sedan gia đình nhỏ gọn và có ngoại hình đẹp.

Phần đầu xe thiết kế theo phong cách phân tầng giống hình chữ X, lưới tản nhiệt cỡ lớn.

Mẫu sedan giá rẻ có dáng dấp thể thao, trẻ trung.

Bên trong khoang lái rộng rãi, mẫu sedan JAC A5 Plus 2023 được trang bị vô-lăng 4 chấu mới, màn hình lớn 10,4 inch nổi hệ điều hành Android 9.0, bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD. Tùy phiên bản sẽ có trang bị 4 hay 6 loa, cửa sổ trời chỉnh điện, ghế lái chỉnh điện, hàng ghế đầu có sưởi.



Các tính năng thông minh trên xe như điều khiển bằng giọng nói thông qua iFlytek giúp thực hiện các thao tác theo mệnh lệnh như: Thực hiện cuộc gọi, mở bài hát theo yêu cầu, đóng/mở cửa sổ xe hơi và cửa sổ trời, điều chỉnh điều hòa.

Các trang bị và tính năng thông minh khác trên xe có thể kể đến như: Wifi, mở khóa phương tiện từ xa, tìm kiếm xe, video trực tuyến Migu, nhạc trực tuyến Kuwo, karaoke Teana, điều hướng trực tuyến AutoNavi và trải nghiệm giải trí phong phú khác.

Nội thất với nhiều trang bị và tính năng thông minh của mẫu xe sedan mới.

Về sức mạnh, JAC A5 PLUS được trang bị động cơ 1,5T có công suất cực đại 110 kW và mô-men xoắn 210 Nm, đi kèm là hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số biến thiên vô cấp CVT.



Về sức mạnh, theo thông tin do Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin công bố, chiếc xe JAC A5 Plus mới sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5 lít, tăng áp, sản sinh ra công suất tối đa lên đến 148 mã lực.

Cốp của mẫu sedan mới áp dụng kết cấu tương tự các mẫu hatchback với góc mở 57 độ (góc mở gấp đôi sedan thông thường). Khi hàng ghế thứ 2 gập xuống hoàn toàn, thể tích chứa đồ đạt 1.650 lít.

Cốp xe rộng rãi.

Về hệ thống an toàn trên xe, tất cả các phiên bản của JAC A5 PLUS đều được trang bị bốn túi khí và bốn camera góc siêu rộng 1,3 triệu điểm ảnh có thể cung cấp hình ảnh kỹ thuật số toàn cảnh độ nét cao.



Mặc dù có kích thước tương đương những mẫu xe hạng C như Kia K3, Altis nhưng giá của JAC A5 PLUS thậm chí còn rẻ hơn cả Honda City, Hyundai Accent. Tại Trung Quốc, mẫu sedan có giá từ 65.800 nhân dân tệ (tương đương 213 triệu đồng) đến 85.800 nhân dân tệ (khoảng 278 triệu đồng) cho 4 phiên bản. Mẫu xe này sẽ cạnh tranh với Lada Vesta, Changan Alsvin, BAIC U5 Plus tại đây.

Theo kế hoạch, sau Trung Quốc, mẫu xe sẽ sớm xuất hiện trên thị trường Nga với cái tên "Moskvich 6" vào nửa cuối năm 2023.