Hai năm trước, cái tên Phong Thiên đã trở thành hiện tượng khi cậu bé tài năng đến từ Bắc Ninh giành chiến thắng tại cuộc thi So You Think You Can Model. Ở tuổi chỉ mới lên 9, Phong Thiên đã khiến khán giả và ban giám khảo kinh ngạc với sự tự tin, phong cách trình diễn chuyên nghiệp và khả năng catwalk xuất sắc. Nhưng không dừng lại ở đó, hành trình của cậu bé sau khi đăng quang còn ấn tượng hơn nữa.