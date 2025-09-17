Mẫu nhí Nhã Tâm gây bất ngờ với bộ ảnh mới

Với mái tóc ngắn cá tính và đôi mắt to tròn đầy biểu cảm, người mẫu Đỗ Nhã Tâm từ lâu đã chiếm trọn cảm tình của khán giả yêu thời trang. Không chỉ sở hữu gương mặt sáng, Nhã Tâm còn ghi điểm bởi thần thái tự tin và khả năng biểu cảm linh hoạt trước ống kính.

Trong bộ ảnh mới nhất, Nhã Tâm gây ấn tượng khi xuất hiện với hai phong cách hoàn toàn khác biệt. Ở set đồ đầu tiên, cô bé hóa thân thành nàng công chúa nhỏ đầy kiêu sa với chiếc đầm đen với điểm xuyết bởi vương miện lấp lánh. Từng ánh mắt, từng cử chỉ đều toát lên sự sang trọng và thần thái cuốn hút.

Mẫu nhí 5 tuổi Đỗ Nhã Tâm.

Trái ngược hoàn toàn, ở bộ trang phục thứ hai, Nhã Tâm mang đến hình ảnh năng động và cá tính với áo sơ mi trắng, blazer đen oversize kết hợp cùng chân váy ngắn.

Trong concept bong bóng, cô bé thoải mái thể hiện sự hồn nhiên qua những khoảnh khắc nghịch ngợm, đồng thời vẫn giữ được phong thái tự tin và chuyên nghiệp trước ống kính. Bộ ảnh nhanh chóng nhận về nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Mẫu nhí Đỗ Nhã Tâm, sinh năm 2020 tại Quy Nhơn. Cô bé sở hữu gương mặt khả ái, đôi mắt to tròn, sống mũi cao và mái tóc ngắn cá tính.

Được biết, Nhã Tâm chỉ mới tiếp xúc với sàn diễn thời trang từ vài tháng nay. Tuy còn nhỏ tuổi, cô bé đã thể hiện sự yêu thích và tố chất người mẫu. Nhã Tâm được bố mẹ gửi gắm cho siêu mẫu Xuân Lan hướng dẫn để hoàn thiện kỹ năng catwalk, tạo dáng…

Xuân Lan không tiếc lời khen học trò.

Chia sẻ về học trò, Xuân Lan không tiếc lời khen ngợi. Siêu mẫu dự đoán Nhã Tâm sẽ là gương mặt sáng trong làng thời trang trẻ em và có khả năng tiến xa trên con đường người mẫu trong tương lai.

Trước đó, Nhã Tâm từng tham gia biểu diễn trong The New Generation of Models tại Thái Lan. Cô bé cũng được nhiều thương hiệu và nhà thiết kế chọn để trình diễn các thiết kế trong chương trình Gala chào xuân 2025 vừa qua.