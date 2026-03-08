Sau gần 6 tháng kể từ khi dòng iPhone 17 được mở bán, thị trường iPhone đã qua sử dụng bắt đầu ghi nhận nhiều biến động về giá. Trong đó, iPhone 13 Pro Max đang giảm mạnh và trở thành một trong những mẫu iPhone cao cấp có mức giá dễ tiếp cận nhất ở thời điểm hiện tại.

Theo khảo sát thị trường tháng 3/2026, iPhone 13 Pro Max bản 128GB với ngoại hình gần như mới hiện được chào bán từ khoảng 11,9 triệu đồng. Các phiên bản dung lượng cao hơn thường có giá cao hơn từ 1-1,5 triệu đồng tùy tình trạng máy. Mức giá này thấp hơn đáng kể so với thời điểm mới ra mắt, giúp iPhone 13 Pro Max trở thành lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc iPhone cũ.

Theo khảo sát tại một số hệ thống bán lẻ trong nước như Di Động Việt và CellphoneS, iPhone 13 Pro Max đã qua sử dụng hiện được niêm yết ở mức giá từ khoảng 11,9 - 13,69 triệu đồng cho phiên bản 128GB, tùy tình trạng máy và chính sách bảo hành đi kèm

Các phiên bản dung lượng cao hơn như 256GB hoặc 512GB thường có giá cao hơn khoảng 1 - 2,5 triệu đồng. Nhiều cửa hàng cũng áp dụng thêm các chương trình thu cũ đổi mới hoặc hỗ trợ trả góp nhằm giúp người dùng dễ tiếp cận hơn với dòng iPhone Pro Max trước đây

Dù đã ra mắt từ năm 2021, iPhone 13 Pro Max vẫn sở hữu nhiều trang bị vốn chỉ xuất hiện trên dòng iPhone cao cấp của Apple. Thiết bị sử dụng chip Apple A15 Bionic, con chip vẫn đủ sức xử lý mượt mà các tác vụ phổ biến như mạng xã hội, xem video, chụp ảnh hay chơi game. Trên thực tế, Apple vẫn đang bán iPhone 13 mới tại một số thị trường với cùng bộ vi xử lý này, cho thấy hiệu năng của A15 Bionic vẫn còn dư địa sử dụng trong thời gian dài.

Bên cạnh đó, iPhone 13 Pro Max còn nổi bật với viên pin dung lượng 4.352 mAh, từng được đánh giá là một trong những chiếc iPhone có thời lượng sử dụng tốt nhất khi ra mắt. Với nhu cầu sử dụng thông thường, thiết bị vẫn có thể đáp ứng trọn vẹn một ngày mà không cần sạc lại.

Một điểm đáng chú ý khác là màn hình OLED công nghệ LTPO hỗ trợ ProMotion 120Hz. Công nghệ này cho phép màn hình tự động điều chỉnh tần số quét từ 120Hz xuống các mức thấp hơn tùy nội dung hiển thị nhằm tối ưu độ mượt và tiết kiệm pin. Hiện nay, tính năng này vẫn chủ yếu xuất hiện trên các dòng iPhone Pro, trong khi nhiều mẫu iPhone tiêu chuẩn chưa được trang bị màn hình 120Hz.

Ngoài màn hình, iPhone 13 Pro Max còn sở hữu khung thép không gỉ, vật liệu mang lại cảm giác chắc chắn và cao cấp, đồng thời giúp thiết bị giữ giá tốt trên thị trường máy cũ.

Về khả năng chụp ảnh, iPhone 13 Pro Max được trang bị hệ thống ba camera sau gồm camera góc rộng, góc siêu rộng và camera tele hỗ trợ zoom quang học. Nhờ đó, thiết bị có thể đáp ứng nhiều nhu cầu chụp ảnh khác nhau từ phong cảnh đến chân dung. Các tính năng quay chụp như Cinematic Mode (quay video xóa phông) từng là điểm nhấn đáng chú ý khi thiết bị ra mắt.

Trong điều kiện sử dụng thông thường, chất lượng ảnh từ iPhone 13 Pro Max vẫn giữ được độ chi tiết cao, màu sắc trung thực và dải tương phản tốt. Với nhiều người dùng phổ thông, sự khác biệt về chất lượng ảnh giữa iPhone 13 Pro Max và các thế hệ iPhone mới hơn trong nhiều tình huống không quá rõ rệt.

Nhìn chung, dù đã xuất hiện nhiều thế hệ iPhone mới, iPhone 13 Pro Max vẫn duy trì giá trị nhờ phần cứng cao cấp. Khi mức giá trên thị trường máy cũ giảm xuống dưới 12 triệu đồng, mẫu máy này trở thành lựa chọn đáng cân nhắc đối với những người muốn trải nghiệm các tính năng của dòng iPhone Pro như màn hình 120Hz, hệ thống camera ba ống kính với zoom quang học hay hiệu năng ổn định, trong khi chi phí bỏ ra thấp hơn đáng kể so với việc mua các dòng iPhone mới.