Mẫu iPhone này đang là điện thoại bán chạy nhất thế giới

Theo công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, iPhone 16 là smartphone bán chạy nhất thế giới trong quý I năm 2025, trong khi Galaxy S25 Ultra của Samsung chỉ xếp ở vị trí thứ 7. So với cùng kỳ năm ngoái, bốn vị trí dẫn đầu không thay đổi khi đều thuộc về các mẫu iPhone, và tổng cộng có năm thiết bị của Apple góp mặt trong top 10 smartphone bán chạy quý này.

iPhone 16 trở thành smartphone bán chạy nhất thế giới

Cụ thể hơn, iPhone 16 có doanh số cao tại Nhật Bản, nơi điều kiện kinh tế được cải thiện và sửa đổi quy định trợ cấp đã thúc đẩy người dùng nâng cấp, cũng như tại Trung Đông và châu Phi. Hai vị trí tiếp theo trong top 10 lần lượt thuộc về iPhone 16 Pro Max và iPhone 16 Pro; dòng iPhone Pro tuy gặp trở ngại tại Trung Quốc do giá bán vượt mức nhận trợ cấp từ chính phủ và sức ép cạnh tranh từ các thương hiệu như Huawei, nhưng vẫn chiếm gần 50% tổng doanh số iPhone quý I.

Xếp thứ tư trong danh sách là iPhone 15, còn iPhone 16 Plus đứng thứ mười, và đáng chú ý là iPhone 16e đã có màn ra mắt ấn tượng khi đứng thứ sáu trong số mười smartphone bán chạy tháng 3, được dự kiến sẽ bán chạy hơn bản tiền nhiệm iPhone SE 2022 nhờ phần cứng và tính năng cải thiện đáng kể dù đắt hơn. Về phía Samsung, Galaxy S25 Ultra xếp thứ bảy, giảm hai bậc so với cùng kỳ năm ngoái của S24 Ultra, với lý do chủ yếu đến từ việc S25 Ultra bán trễ hơn. Tuy vậy, dòng S25 vẫn mang đến doanh thu ổn định, đóng góp khoảng 25% tổng doanh số của Samsung trong tháng 3 và với việc tích hợp sâu nền tảng AI Gemini của Google, dòng S25 đánh dấu bước chuyển mình của Samsung sang trải nghiệm AI thông minh hơn, tăng cá nhân hóa cho người dùng.

Danh sách 10 chiếc smartphone bán chạy nhất quý I năm 2025 (Ảnh: Counterpoint Research)

Cũng từ Samsung, Galaxy A16 5G xếp thứ năm, tăng một bậc so với bản tiền nhiệm cùng kỳ năm ngoái, với doanh số model này tăng 17% nhờ phân phối rộng tại các khu vực như Bắc Mỹ, vốn là thị trường lớn nhất của A16 5G chiếm một phần ba tổng doanh số toàn cầu. Vị trí thứ sáu trong top 10 thuộc về Galaxy A06, tăng bốn bậc so với Galaxy A05 của quý I/2024, một sự tăng trưởng được Counterpoint Research lý giải là đến từ nhu cầu mua smartphone giá rẻ tăng tại nhiều khu vực.

Đại diện duy nhất của Xiaomi trong top 10 smartphone quý I là Redmi 14C 4G, với doanh số sản phẩm tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái, hầu hết đến từ các thị trường mới nổi như Trung Đông, châu Phi và Mỹ Latin. Nhìn chung, thị phần của mười smartphone dẫn đầu thị trường giữ mức ổn định, tuy vậy, lượng thiết bị thuộc phân khúc giá rẻ chiếm bốn vị trí, tăng nhẹ so với ba thiết bị cùng kỳ năm ngoái, và smartphone giá rẻ cũng là phân khúc tăng trưởng nhanh nhất quý I, chiếm gần 20% tổng doanh số smartphone toàn cầu.