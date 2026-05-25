Mẫu iPhone giảm kỷ lục 10 triệu đồng, rẻ nhất từ trước đến nay

Mẫu iPhone được định vị ở phân khúc cao cấp đã bất ngờ giảm kỷ lục 10 triệu đồng.

Thị trường iPhone cao cấp đang bước vào giai đoạn được điều chỉnh. Đáng chú ý, một mẫu iPhone từng được Apple định vị ở phân khúc trải nghiệm cao cấp nay đã ghi nhận mức giảm tới gần 10 triệu đồng chỉ sau hơn nửa năm lên kệ.

Khảo sát cuối tháng 5 tại nhiều hệ thống bán lẻ cho thấy dòng iPhone Air đang được điều chỉnh giá sâu nhất kể từ thời điểm mở bán. Phiên bản iPhone Air 256GB hiện phổ biến ở mức 22,89-22,99 triệu đồng, thấp hơn khoảng 9 triệu đồng so với giá niêm yết ban đầu 31,99 triệu đồng.

iPhone Air đang có mức giảm cao nhất lên tới 10 triệu đồng

Trong khi đó, bản 512GB được chào bán quanh mức 28,99 triệu đồng, giảm gần 9,5 triệu đồng. Đáng chú ý nhất là phiên bản 1TB khi từ mức 44,99 triệu đồng nay chỉ còn khoảng 34,99 triệu đồng, tương đương mức giảm gần 10 triệu đồng, thấp nhất từ trước đến nay của dòng sản phẩm này.

Tại nhiều hệ thống lớn như TopZone, CellphoneS hay FPT Shop, mức giảm được áp dụng đồng loạt kèm các chương trình hỗ trợ trả góp 0%, trợ giá thu cũ đổi mới và tặng phụ kiện nhằm kích thích nhu cầu mua sắm giữa năm.

Theo giới bán lẻ, nguyên nhân chính khiến iPhone Air giảm giá nhanh đến từ mức giá mở bán cao trong khi sản phẩm chưa tạo được sức hút đủ lớn ở nhóm khách hàng cao cấp.

Dòng máy này được Apple định vị theo hướng thiết kế siêu mỏng, nhẹ và khác biệt trải nghiệm. Tuy nhiên, để đạt được kiểu dáng đó, thiết bị phải đánh đổi bằng dung lượng pin thấp hơn, khả năng tản nhiệt hạn chế và hệ thống camera chưa thực sự vượt trội so với dòng Pro.

Trong khi đó, phần lớn người dùng Việt ở phân khúc cao cấp vẫn ưu tiên các yếu tố thực dụng như pin lớn, camera mạnh, hiệu năng cao và khả năng giữ giá khi bán lại. Với mức giá hiện tại, nhiều khách hàng có xu hướng lựa chọn các mẫu iPhone Pro hoặc Pro Max đời cũ để đổi lấy trải nghiệm toàn diện hơn.

Không chỉ iPhone Air, nhiều mẫu thuộc dòng iPhone 17 series cũng đang được các đại lý điều chỉnh giảm giá trong bối cảnh thị trường smartphone cao cấp phục hồi chậm hơn kỳ vọng.

iPhone 17 hiện cũng đang được giảm giá tại nhiều hệ thống

Ghi nhận tại TopZone cho thấy iPhone 17 256GB hiện còn khoảng 24,09 triệu đồng, giảm gần 1 triệu đồng so với giá niêm yết. iPhone 17 Pro 256GB được bán quanh mức 33,89 triệu đồng, trong khi iPhone 17 Pro Max 256GB giảm còn khoảng 36,99 triệu đồng.

Tại FPT Shop, iPhone 17e 256GB hiện ở mức khoảng 17,49 triệu đồng. Phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn 256GB được bán quanh 23,99 triệu đồng, giảm khoảng 1 triệu đồng. Ở phân khúc cao hơn, iPhone 17 Pro 256GB giảm còn khoảng 33,79 triệu đồng, trong khi iPhone 17 Pro Max 2TB hiện được niêm yết khoảng 61,99 triệu đồng, thấp hơn 2 triệu đồng so với thời điểm mở bán.

Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

