Mẫu iPhone dù có rẻ đến đâu cũng không nên mua lúc này

Apple vừa có động thái gây chú ý khi cập nhật danh sách sản phẩm cũ của mình, chỉ ít ngày trước khi dòng iPhone 17 chính thức ra mắt vào ngày 9/9. Động thái này không chỉ ảnh hưởng đến những ai đang sử dụng các thiết bị lâu năm mà còn là lời nhắc nhở cho người dùng đang có ý định “săn” iPhone đời cũ với mức giá rẻ trên thị trường.

Theo MacRumors, lần bổ sung mới nhất đã đưa thêm 4 thiết bị của Apple vào danh sách sản phẩm cổ điển và lỗi thời. Trong đó, ba mẫu MacBook quen thuộc gồm MacBook Air 11 inch (đầu năm 2015), MacBook Pro 13 inch và 15 inch (2017) chính thức bị “khai tử”.

MacBook Air 11 inch đã bị xếp vào diện lỗi thời.

Đáng chú ý, MacBook Pro 13 inch bản 4 cổng Thunderbolt 3 đã bị xếp vào diện lỗi thời, trong khi bản 2 cổng chỉ còn giữ được trạng thái sản phẩm cổ điển. Với những thiết bị này, Apple và các trung tâm dịch vụ ủy quyền sẽ ngừng hỗ trợ sửa chữa, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt như thay pin nếu máy được bán ra chưa quá 10 năm.

Theo quy định chung của Apple, một sản phẩm sau 5 năm ngừng bán sẽ được xếp vào danh sách cổ điển và sau 7 năm sẽ chuyển hẳn sang lỗi thời. Điều này đồng nghĩa với việc các sản phẩm dù vẫn còn hoạt động ổn định cũng sẽ không còn được bảo đảm về dịch vụ sửa chữa và linh kiện thay thế từ chính hãng.

Đáng chú ý nhất trong lần cập nhật này chính là iPhone 8 Plus. Hai phiên bản bộ nhớ 64 GB và 256 GB đã được đưa vào danh sách cổ điển, trong khi bản 128 GB nhiều khả năng cũng sớm chung số phận.

iPhone 8 Plus bên cạnh iPhone 12 Pro Max.

Khi đã trở thành hàng “cổ”, việc sửa chữa iPhone 8 Plus tại Apple sẽ ngày càng khó khăn, linh kiện thay thế ít dần và chi phí phát sinh có thể cao hơn. Chưa kể, mẫu máy này đã không còn nhận được bản cập nhật phần mềm nào mới kể từ iOS 16 phát hành năm 2022. Toàn bộ dòng iPhone 8 khác và iPhone X - vốn cùng ra mắt năm 2017, cũng đã bị liệt vào diện lỗi thời.

Điều này đặt ra vấn đề lớn cho những người đang tính mua iPhone 8 Plus với lý do giá rẻ. Dù trên thị trường, mẫu máy này vẫn được rao bán với mức giá hấp dẫn cho người dùng phổ thông, nhưng thực tế, lựa chọn này tiềm ẩn nhiều rủi ro. Không có cập nhật phần mềm đồng nghĩa với việc thiết bị sẽ sớm gặp hạn chế về bảo mật, tương thích ứng dụng và trải nghiệm ngày càng lỗi thời. Việc sửa chữa cũng trở nên phức tạp, vì Apple ngừng hỗ trợ và linh kiện chính hãng dần biến mất, khiến người dùng phải trông cậy vào nguồn linh kiện bên thứ ba với chất lượng khó kiểm soát.

Trong bối cảnh iPhone 17 chuẩn bị ra mắt, những mẫu iPhone đời cũ giá rẻ thực sự không còn là lựa chọn khôn ngoan. Có thể tiết kiệm chi phí ban đầu, nhưng đổi lại là nguy cơ mất an toàn dữ liệu, hiệu năng giảm sút và chi phí sửa chữa khó lường. Với những ai cần một chiếc iPhone để sử dụng lâu dài và ổn định, việc đầu tư vào các dòng máy mới hoặc ít nhất là những mẫu vẫn còn nằm trong danh sách hỗ trợ của Apple sẽ an toàn hơn nhiều.