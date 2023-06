Mẫu iPhone 4 năm tuổi nhưng chưa bị Apple "khai tử": Bán vẫn rất chạy vì giá chỉ 10 triệu, hiệu năng cao

Mẫu điện thoại 4 năm tuổi vẫn sống tốt

Ra mắt từ năm 2019, iPhone 11 hiện là chiếc điện thoại giá rẻ nhất mà Apple đang bán trên thị trường Việt Nam.

Bất chấp việc liên tục phát hành các mẫu iPhone mới theo từng năm - với phiên bản mới nhất là iPhone 14 – iPhone 11 dù đã gần bốn năm tuổi vẫn không hề lỗi thời, thậm chí còn nằm trong top 10 điện thoại bán chạy trên các trang thương mại điện tử ở Việt Nam trong nhiều tháng.

Việc Apple vẫn chưa khai tử iPhone 11 và người dùng vẫn sẵn sàng bỏ tiền mua mẫu điện thoại đã ra mắt quá lâu như vậy được coi là điều hiếm thấy, đặc biệt khi so sánh với điện thoại Android. Gần như không có chiếc máy Android nào duy trì vòng đời lâu như vậy trong tình trạng hàng mới.

Nếu bạn muốn mua một chiếc iPhone nhưng chỉ có ngân sách không quá 10 triệu đồng thì iPhone 11 hoàn toàn là chiếc điện thoại đáng sở hữu.

Có nhiều khác biệt giữa iPhone 11 và các mẫu điện thoại mới của Apple trong năm nay nhưng điều đó không quá quan trọng. iPhone 11 có ít camera hơn – thiếu ống kính tele 2x của các mẫu Pro – nhưng máy vẫn có camera chính và camera siêu rộng giống như iPhone 14.

Không có màn hình Super Retina XDR, thay vào đó là màn IPS Liquid Retina 6.1 inch, hỗ trợ HDR10 và Dolby Vision. Đổi lại, bạn có nhiều lựa chọn màu sắc hơn, với các phiên bản đen, xanh lá cây, vàng, tím, đỏ và trắng và các linh kiện bên trong cũng gần giống như những người anh em đắt tiền.

Lợi thế chính mà iPhone 11 nắm giữ so với các dòng iPhone khác là giá cả. Với mức 10 triệu đồng cho phiên bản 64GB, mẫu máy này không chỉ rẻ hơn gần 5 triệu đồng so với iPhone 12, mà còn gần rẻ hơn 7 triệu đồng so với iPhone 13, cũng như rẻ hơn 9 triệu đồng so với iPhone 14. Trong khi trải nghiệm giữa các thiết bị là không quá khác biệt.

Giống như những người anh em đắt tiền, iPhone 11 khi cầm trên tay trông đẹp hơn rất nhiều so với ảnh quảng cáo. Kết cấu, vật liệu hoàn thiện nhôm cũng giống với các mẫu kế nhiệm.

Điểm hạn chế lớn nhất có lẽ là phần viền đen bao quanh màn hình dày hơn một chút.

Ông vua tầm giá 10 triệu đồng

Cùng với việc thiếu camera tele, màn hình là điểm khác biệt lớn nhất giữa iPhone 11 của Apple và các mẫu đắt tiền hơn.

Thay vì màn hình OLED có khả năng đạt độ sáng tối đa lên tới 1.200 cd/m2 – và độ tương phản hoàn hảo – iPhone 11 chỉ có một màn hình IPS đạt mức tối đa 625cd/m2 với tỷ lệ tương phản được công bố là 1.400:1.

Nhưng khi xét về hiệu suất, iPhone 11 vẫn rất mượt mà, trơn tru, và máy ảnh cũng tạo ra hình ảnh và video ấn tượng không kém.

Tuổi thọ pin là điểm cộng lớn. Máy hoạt động 18 giờ 36 phút trước khi cần sạc lại trong các bài thử nghiệm. Thời lượng pin như vậy còn tốt hơn cả XR, mẫu điện thoại từng được đánh giá rất cao về thời gian sử dụng.

Cả hai máy ảnh của iPhone đều chụp với độ phân giải 12 megapixel. Camera chính có khẩu độ f/1.8, lấy nét tự động và ổn định hình ảnh quang học (OIS). Camera siêu rộng có khẩu độ f/2.4 và trường nhìn tương đương với ống kính full-frame 13 mm.

Cả hai đều có khả năng quay video 4K ổn định ở tốc độ 60 khung hình/giây và như đã mô tả ở trên, chip A13 Bionic hiện cũng cho phép sử dụng chế độ dải động mở rộng của iPhone ở 4K 60 khung hình/giây, trong khi trước đây nó bị giới hạn ở 30 khung hình/giây.

Với những lý do trên, không phải ngẫu nhiên iPhone 11 vẫn sống tốt vào năm 2023, thậm chí là sức mua rất đáng kể, dẫu cho thông số kỹ thuật và công nghệ của máy ngày nay đã khá lỗi thời.

Với cái giá 10 triệu đồng, hiệu năng và trải nghiệm sử dụng của iPhone 11 hoàn toàn hơn hẳn các mẫu Android cùng tầm tiền, thậm chí có thể so sánh với một số mẫu flagship đời cũ.

Mặc dù bạn có thể mua một chiếc điện thoại Andorid với thời lượng pin tốt hơn và nhiều camera hơn, nhưng iPhone 11 vẫn giữ vững vị thế của mình khi nói đến hiệu suất và chất lượng camera.

iPhone 11 đã mang lại cho doanh số điện thoại thông minh của Apple cú hích đáng kể trong vài năm qua. Với tình hình khả quan như vậy, mẫu điện thoại này sẽ còn sống tốt ít nhất 1-2 năm nữa, trở thành lựa chọn rất đáng tiền trong phân khúc 10 triệu đồng và dành cho fan hâm mộ Apple có ngân sách eo hẹp.