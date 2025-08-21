Mẫu điện thoại Samsung ra mắt 10 năm giờ bán giá 188k trên Shopee vẫn có nhiều người mua: Thật khó tin

Trong bối cảnh thị trường smartphone bùng nổ với hàng loạt siêu phẩm cấu hình khủng, màn hình vô cực và camera sắc nét, nhiều người dường như đã lãng quên những chiếc điện thoại bình dân. Một trong số đó là , một cái tên có thể đã cũ, nhưng vẫn được lưu hành trên thị trường.

Sau 10 năm ra mắt, mẫu máy này vẫn được bán trên sàn thương mại điện tử với giá khó tin: Chỉ 188 nghìn đồng.

Thiết kế và trải nghiệm

Thiết kế của Galaxy J2 Prime mang đậm phong cách của Samsung những năm 2015-2016: các đường nét bo tròn, thân máy được hoàn thiện bằng nhựa Polycarbonate, tạo cảm giác cầm nắm chắc chắn và thân thiện. Mặt lưng máy được thiết kế vân nổi chống trượt và hạn chế bám vân tay.

Pin của Galaxy J2 Prime có thể tháo rời, một tính năng đã dần biến mất trên các dòng smartphone hiện nay.

Nhắc đến Galaxy J2 Prime, nhiều người sẽ nghĩ tới camera trước được trang bị đèn Flash LED. Vào thời điểm ra mắt, đây là một tính năng cực kỳ hiếm hoi trên các dòng smartphone phổ thông. Tuy nhiên, camera sau 8MP của máy chỉ dừng lại ở mức đủ dùng, phù hợp để ghi lại những khoảnh khắc đời thường, nhưng không thể so sánh với chất lượng ảnh của các dòng máy hiện nay.

Hiệu năng và phần mềm

Samsung Galaxy J2 Prime được trang bị bộ vi xử lý MediaTek MT6737 lõi tứ, kết hợp cùng 1.5GB RAM và 8GB bộ nhớ trong. Về mặt thông số, đây là một cấu hình khá khiêm tốn.

Máy hoạt động trên nền tảng Android 6.0 Marshmallow, một phiên bản đã cũ nhưng vẫn đảm bảo sự mượt mà cho các tác vụ cơ bản. Người dùng có thể lướt Facebook, xem YouTube, đọc báo hay thực hiện các cuộc gọi video. Vấn đề lớn nhất của máy chính là bộ nhớ trong 8GB.

Một lựa chọn hợp lý trong phân khúc máy cũ

Với sự phát triển của công nghệ, J2 Prime đã không còn được phân phối chính hãng. Tuy nhiên, nó lại là một trong những cái tên được săn đón nhiều nhất trên thị trường máy cũ và tân trang. Bằng chứng là sản phẩm này luôn nằm trong top sản phẩm bán chạy trên các sàn thương mại điện tử lớn trong phân khúc điện thoại giá rẻ. Mức giá của một chiếc J2 Prime hiện nay chỉ dao động trong khoảng 175.000 - 265.000 VNĐ (tùy vào tình trạng máy), một con số cực kỳ hấp dẫn.

Ai nên mua Samsung Galaxy J2 Prime ở thời điểm này?

Mẫu điện thoại của Samsung phù hợp với nhóm người có những nhu cầu cơ bản.

Người cần thêm máy phụ, chống cháy: Cần một chiếc máy để nghe gọi, phát Wi-Fi 4G.

Người lớn tuổi: Máy có giao diện đơn giản, dễ sử dụng, phù hợp cho ông bà, bố mẹ.

Học sinh, sinh viên: Cần một thiết bị để học online, lướt mạng xã hội cơ bản với chi phí thấp.

Với mức giá chưa tới 200.000 đồng, mẫu máy này có lẽ không còn đủ sử dụng cho tác vụ hàng ngày nhưng có lẽ sẽ đủ để trải nghiệm trong mức giá này.