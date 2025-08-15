Mẫu điện thoại nhìn như "bản sao iPhone" nhưng cấu hình đáng nể: Pin vô địch 6.500 mAh mà giá chỉ 11 triệu

Dòng V-series của Vivo luôn được biết đến với công thức thành công: thiết kế bóng bẩy và hệ thống camera mạnh mẽ. Với V60, Vivo không chỉ kế thừa mà còn đưa công thức này lên một tầm cao mới. Đặc biệt, máy đi kèm với viên pin ấn tượng lên đến 6.500 mAh, tiếp tục phả hơi nóng vào cuộc đua dung lượng lên các ông lớn.

Mặt sau như iPhone 16

Vivo V60 không phải là một cuộc cách mạng về thiết kế, nhưng những thay đổi tinh tế cũng đủ để tạo nên sự khác biệt. Máy vẫn giữ phom dáng mỏng, các cạnh bo cong mềm mại cho cảm giác cầm nắm dễ chịu.

Điểm nhấn lớn nhất là cụm camera sau đã được làm mới, trông khá giống với iPhone 16. Thay vì kiểu "mở nắp chai" trên V50, V60 sở hữu một mô-đun hình viên thuốc lớn hơn, trông gọn gàng và hiện đại hơn, khá tương đồng với mẫu Vivo X200 FE.

Máy có ba tùy chọn màu sắc vàng, xám và xanh. Phiên bản vàng gây ấn tượng mạnh với mặt lưng kính nhám mịn, vừa sang trọng, tinh tế lại vừa có khả năng chống bám vân tay hiệu quả. Trong khi đó, phiên bản xanh có lớp hoàn thiện acrylic hiệu ứng cát, mang lại cảm giác cao cấp nhưng không quá phô trương, phù hợp với những ai yêu thích sự tối giản.

Một lợi thế cạnh tranh thực sự của V60 trong phân khúc giá là việc được trang bị cả hai chuẩn kháng bụi, kháng nước IP68 và IP69. Điều này có nghĩa là máy không chỉ an toàn trước bụi bẩn, có thể ngâm trong nước mà còn chịu được các tia nước áp suất cao – một tính năng hiếm thấy.

Dù được trang bị viên pin "khủng" 6.500mAh, Vivo V60 vẫn giữ được độ mỏng ấn tượng chỉ 7.7mm và trọng lượng 201 gram. Khung viền polycarbonate mạ crôm kết hợp với mặt lưng kính và các cạnh cong giúp việc cầm nắm trở nên chắc chắn và thoải mái. Nhìn chung, Vivo đã thành công trong việc tạo ra một chiếc điện thoại vừa bền bỉ, vừa đẹp mắt và dễ sử dụng.

Màn hình sáng, đẹp nhưng còn điểm hạn chế

Vivo V60 sở hữu màn hình AMOLED cong bốn cạnh kích thước 6.77 inch, độ phân giải 1.5K và tần số quét 120Hz. Tấm nền này thực sự là một điểm cộng lớn: màu sắc sống động, độ tương phản sâu và viền màn hình siêu mỏng tạo cảm giác tràn viền cao cấp. Vivo cũng đã giải quyết tốt vấn đề chạm nhầm trên màn hình cong.

Độ sáng tối đa đã được nâng cấp đáng kể lên 5,000 nits, giúp nội dung HDR trên Netflix hiển thị cực kỳ ấn tượng với màu đen sâu và các chi tiết vùng sáng sắc nét. Khả năng hiển thị ngoài trời dưới nắng gắt cũng rất tốt, dù lớp kính bóng có thể gây ra một chút phản chiếu. Khi sử dụng trong bóng tối, màn hình có thể giảm độ sáng xuống mức rất thấp (2.3 nits), tạo sự thoải mái cho mắt.

Tần số quét 120Hz mang lại trải nghiệm cuộn lướt mượt mà và có thể tự động điều chỉnh xuống 60Hz hoặc 90Hz để tiết kiệm pin. Tuy nhiên, một điểm trừ nhỏ kế thừa từ V50 là khi bật tính năng Always-on Display, tần số quét không tự động giảm, gây lãng phí pin không cần thiết.

Về độ bền, màn hình được bảo vệ bởi kính Schott Diamond Glass Shield, tăng cường khả năng chống trầy xước và va đập nhẹ. Cảm biến vân tay dưới màn hình hoạt động ổn định nhưng tốc độ phản hồi chưa phải nhanh nhất.

Đủ dùng hàng ngày, không phải “quái vật” chơi game

Thay vì chạy đua cấu hình, Vivo trang bị cho V60 con chip Snapdragon 7 Gen 4. Trong các bài kiểm tra hiệu năng, V60 cho điểm số thấp hơn các đối thủ dùng chip Snapdragon 8s Gen 3 hay Dimensity 9400e. Cụ thể, máy đạt gần 1 triệu điểm AnTuTu và khoảng 3.500 điểm đa nhân trên Geekbench 6.

Tuy không phải là một chiếc máy để "phá đảo" bảng xếp hạng, hiệu năng thực tế của V60 lại rất mượt mà. Các tác vụ hàng ngày như mở ứng dụng, lướt mạng xã hội, chuyển đổi đa nhiệm (ngay cả với hàng chục ứng dụng chạy nền) đều diễn ra nhanh chóng, gần như không có độ trễ.

Về khả năng chơi game, máy xử lý tốt các tựa game phổ biến. Với game nặng như Genshin Impact, máy sẽ chạy mượt nhất ở cài đặt đồ họa thấp 30fps. Khả năng quản lý nhiệt độ của máy rất tốt, chỉ hơi ấm nhẹ khi chơi game trong thời gian dài và đạt độ ổn định ấn tượng 99% trong bài kiểm tra 3D Mark.

Máy chạy trên giao diện Funtouch OS 15 dựa trên nền tảng Android 15, cho trải nghiệm mượt mà, ổn định và khả năng tùy biến cao. Tuy nhiên, một điểm trừ là máy cài sẵn hơn 50 ứng dụng (bloatware), dù hầu hết có thể gỡ bỏ.

Về cam kết cập nhật, Vivo hứa hẹn sẽ cung cấp Android 16 cùng ba bản cập nhật hệ điều hành lớn khác và sáu năm vá lỗi bảo mật.

Camera có thế mạnh về zoom

Camera tiếp tục là "ngôi sao" trên Vivo V60. Hệ thống ba camera sau được tinh chỉnh bởi Zeiss, với cảm biến chính Sony IMX766 50MP có chống rung quang học OIS. Ảnh chụp cho ra có độ sắc nét cao, màu sắc sống động nhưng vẫn tự nhiên và giữ chi tiết tốt.

Sự đánh đổi đến từ camera góc siêu rộng, bị giảm xuống còn 8MP so với 50MP trên thế hệ trước, khiến ảnh phong cảnh thiếu đi một chút độ chi tiết. Bù lại, Vivo đã trang bị một camera tele 50MP hoàn toàn mới dùng cảm biến Sony IMX882. Đây thực sự là một "con quái vật" trong tầm giá, cho ảnh zoom 3x và 10x siêu nét, ngay cả ảnh zoom 100x vẫn có chất lượng sử dụng được.

Chế độ chân dung là điểm xuất sắc nhất. Khả năng xóa phông chính xác, bokeh mượt mà, kết hợp với các tiêu cự chuyên nghiệp 85mm, 100mm tạo ra những bức ảnh đậm chất nghệ thuật.

Vô địch về pin

Đây là nơi V60 thực sự tỏa sáng. Viên pin dung lượng "khủng" 6.500mAh kết hợp với công nghệ silicon-carbon mới giúp máy vừa có thời lượng sử dụng dài, vừa giữ được thân hình mỏng nhẹ.

Trong thử nghiệm, máy đạt tới 19 giờ 10 phút trong bài test PCMark và có thể cho thời gian sáng màn hình lên đến 11 giờ trong điều kiện sử dụng thực tế, thoải mái dùng hơn một ngày. Sạc nhanh FlashCharge 90W đi kèm có thể nạp đầy pin trong khoảng 1 giờ 5 phút, xóa tan nỗi lo hết pin.

Với mức giá khởi điểm từ khoảng 11.2 triệu đồng (hiện chỉ có mặt ở thị trường Ấn Độ), Vivo V60 là một sự tinh chỉnh hoàn hảo, một thiết bị toàn diện đáng tin cậy.

Máy không dành cho những ai tìm kiếm hiệu năng chơi game đỉnh cao. Thay vào đó, nếu ưu tiên của bạn là một thiết kế cao cấp, bền bỉ với chuẩn IP69, màn hình đẹp, thời lượng pin xuất sắc và một hệ thống camera đa dụng, đặc biệt mạnh về chụp chân dung và zoom, thì Vivo V60 là một trong những lựa chọn cân bằng và hấp dẫn nhất trong phân khúc cận cao cấp hiện nay.