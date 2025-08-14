Mẫu điện thoại hot nhất hiện nay cho Genz có giá "thủng đáy": Camera đẹp, pin khủng, rẻ hơn đến 5 triệu

Thời điểm ra mắt, iPhone 16 Pro Max đã gây sốt với hiệu năng mạnh mẽ và hệ thống camera đỉnh cao, nhưng mức giá khởi điểm khá cao đã khiến cho giới trẻ có nguồn lực tài chính hạn hẹp phải chần chừ.

Tuy nhiên, sau gần một năm xuất hiện trên thị trường, giá bán của siêu phẩm này đã có những điều chỉnh đáng kể, mang đến cơ hội vàng cho những ai đang tìm kiếm một chiếc smartphone có khả năng chụp ảnh chuyên nghiệp, đặc biệt là phái nữ và những người có niềm đam mê nhiếp ảnh.

Hiện tại, giá của iPhone 16 Pro Max tại các hệ thống bán lẻ ủy quyền của Apple tại Việt Nam như FPT Shop, CellphoneS, Thế Giới Di Động hay các sàn thương mại điện tử lớn như Shopee, Lazada đã giảm từ 10-15% so với thời điểm ra mắt. Giá iPhone 16 Pro Max thấp nhất hiện còn mức 28 triệu với bản 256 GB, giảm 5 triệu so với mức 34,99 triệu đồng khi ra mắt. Trên một số sàn thương mại điện tử, có thời điểm mẫu điện thoại này xuống 27 triệu đồng, được coi là "đáy" mới đối với smartphone cao cấp nhất của Apple.

Mức giảm này không chỉ đến từ chính sách của Apple mà còn từ các chương trình khuyến mãi riêng của từng nhà bán lẻ. Việc đối chiếu giá giữa các kênh mua sắm khác nhau sẽ giúp bạn tìm được mức giá cạnh tranh nhất, cùng với những ưu đãi tặng kèm hấp dẫn như trả góp 0%, tặng voucher hay phụ kiện.

Ảnh: Engadget

Nâng tầm trải nghiệm nhiếp ảnh

iPhone 16 Pro Max không chỉ là một chiếc điện thoại thông thường mà còn là một công cụ được đánh giá cao về khả năng chụp ảnh, quay phim.

Bắt trọn vẻ đẹp chân dung: Với ống kính Telephoto 5x, bạn có thể dễ dàng chụp những bức ảnh chân dung xóa phông tuyệt đẹp, làm nổi bật chủ thể một cách tự nhiên và mềm mại. Tính năng này đặc biệt phù hợp với phái nữ, giúp tạo ra những bức ảnh selfie hay chân dung đầy thần thái, không thua kém gì máy ảnh chuyên nghiệp.

Chi tiết sắc nét, màu sắc sống động: Hệ thống camera chính 48MP được nâng cấp mạnh mẽ, mang đến những bức ảnh với độ chi tiết kinh ngạc và màu sắc sống động. Dù là chụp phong cảnh, ẩm thực hay những khoảnh khắc đời thường, mọi hình ảnh đều được tái hiện một cách chân thực và cuốn hút.

Mở rộng góc nhìn: Ống kính góc siêu rộng (Ultra Wide) cải tiến giúp bạn dễ dàng chụp những bức ảnh kiến trúc, phong cảnh hùng vĩ hay những bức ảnh nhóm đông người mà không sợ bị thiếu khung hình.

Quay phim chuẩn điện ảnh: Chế độ Cinematic và khả năng quay video 4K sắc nét giúp bạn tạo ra những thước phim chất lượng cao, lưu giữ mọi kỷ niệm một cách sống động.

Ảnh: Reddit

Ngoài hệ thống camera vượt trội, iPhone 16 Pro Max còn có nhiều ưu điểm đáng giá khác. Máy sở hữu chip A18 Pro mạnh mẽ, mang lại hiệu năng xử lý cực nhanh và tối ưu các tính năng AI. Màn hình 6.9 inch lớn nhất từ trước đến nay với viền mỏng hơn, kết hợp khung viền titan cao cấp tạo nên thiết kế sang trọng.

Đặc biệt, thời lượng pin được kéo dài đáng kể và máy hỗ trợ sạc nhanh hiệu quả. Ngoài ra, việc bổ sung nút Chụp Ảnh (Capture Button) mới giúp thao tác chụp ảnh dễ dàng hơn, cùng với kết nối Wi-Fi 7 và cổng USB-C tốc độ cao, tất cả cùng tạo nên một trải nghiệm cao cấp và toàn diện cho người dùng.

Tóm lại, sự kết hợp giữa mức giá hấp dẫn hiện tại và hệ thống camera đỉnh cao đã biến iPhone 16 Pro Max trở thành lựa chọn hoàn hảo cho những bạn trẻ đang tìm kiếm một chiếc điện thoại vừa có thiết kế sang trọng, vừa chụp ảnh đẹp, vừa để giải trí, vừa phục vụ mục đích học tập, công việc.



