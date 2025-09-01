Mẫu điện thoại “dị nhân” phân khúc 5 triệu vừa ra mắt: Màn hình đã 6.9inch lại còn 144Hz, pin khổng lồ 7.000 mAh

Xiaomi vừa chính thức khuấy động thị trường smartphone với việc trình làng Redmi 15 5G, sản phẩm mới nhất trong dòng điện thoại Redmi chiến lược.

Chiếc điện thoại này không chỉ gây ấn tượng bằng kích thước ngoài khổng lồ mà một thứ bên trong cũng to lớn không kém.

Dùng từ khổng lồ có vẻ như không phải lời nói quá, Redmi 15 5G gợi nhớ về những chiếc máy tính bảng 7 inch kiêm chức năng điện thoại như Galaxy Tab thời xưa.

Ngay cả mẫu flagship lớn nhất thị trường hiện tại là Galaxy S25 Ultra cũng cho cảm giác nhỏ gọn hơn khi đặt cạnh Redmi 15, một phần lớn là do máy sử dụng tỷ lệ khung hình 19.5:9 rộng hơn. Kích thước chính là điểm bán hàng độc nhất của sản phẩm trong phân khúc dưới 5 triệu này.

Mặt lưng của máy trông khá quen thuộc, có nét tương đồng với các thiết kế trước đây của Oppo và Vivo. Cụm camera hình chữ nhật bằng nhôm sang trọng chứa ba vòng tròn xếp dọc.

Dù có kích thước lớn và cảm giác cầm đầm tay, Redmi 15 5G lại mỏng đến bất ngờ với chỉ 8.4mm. Đây là một thành tựu kỹ thuật đáng nể khi máy chứa viên pin lớn hơn 2000mAh so với Redmi 13 (dày 8.3mm). Tuy nhiên, với trọng lượng 217 gram, máy có thể gây mỏi khi sử dụng trong thời gian dài. Thiết bị cũng được trang bị chuẩn kháng bụi và nước IP64, mức bảo vệ cao nhất chống bụi xâm nhập và chống nước bắn.

Màn hình 144Hz, hiệu năng và phần mềm

Redmi 15 5G sở hữu màn hình LCD FHD+ 6,9 inch, lớn nhất trong phân khúc giá, với viền màn hình khá lớn. Điểm nổi bật nhất là tần số quét 144Hz, lần đầu tiên xuất hiện trong tầm giá khoảng 5 triệu, mang lại trải nghiệm cực kỳ mượt mà.

Điểm yếu duy nhất là độ sáng tối đa 850 nits, hoạt động tốt trong nhà nhưng hơi gặp khó khăn khi sử dụng ngoài trời.

Cung cấp sức mạnh cho máy là vi xử lý Snapdragon 685. Trong sử dụng thực tế, khả năng phản hồi của Redmi 15 rất nhanh nhạy, máy vẫn mát mẻ ngay cả khi đa nhiệm nặng. Hiệu năng ứng dụng chung tốt đến mức có thể khiến bạn quên rằng đây là một thiết bị giá rẻ. Máy có thể xử lý game ở mức độ nhất định, nhưng người dùng không nên kỳ vọng quá cao vào những tác vụ mạnh mẽ.

Về phần mềm, máy chạy HyperOS 2.0 trên nền tảng Android 15, được tích hợp các tính năng AI hiện đại như Gemini và Khoanh tròn để tìm kiếm (Circle to Search), vốn là những trải nghiệm mới mẻ với người dùng Redmi điển hình.

Xiaomi cam kết 2 năm cập nhật hệ điều hành và 4 năm vá lỗi bảo mật. Dù HyperOS vốn bị cho là nặng, nền tảng lại hoạt động tốt đáng ngạc nhiên trên thiết bị với các hoạt ảnh mượt mà, dù đôi khi vẫn có những khựng nhẹ khi đa nhiệm, nhưng hoàn toàn có thể chấp nhận.

Ngôi sao chính: Pin 7000mAh và công nghệ đột phá

Không phải ngẫu nhiên mà Xiaomi đặt viên pin 7000mAh làm tâm điểm. Đây là viên pin Silicon-Carbon duy nhất trong phân khúc, một công nghệ thường chỉ thấy trên các dòng máy cao cấp. Lấy cảm hứng từ pin xe điện (như trên các mẫu SU7 và YU7), Xiaomi tuyên bố pin có thể duy trì 80% dung lượng sau hơn 4 năm chu kỳ sạc.

Thời lượng pin thực tế có thể kéo dài hơn 2 ngày một chút cho một lần sạc. Đáng chú ý, Redmi 15 5G còn có thể hoạt động như một cục sạc dự phòng, cung cấp sạc ngược có dây công suất 18W, đủ dùng cho iPhone, đồng hồ thông minh, tai nghe không dây và cả những điện thoại Android đắt tiền hơn. Máy hỗ trợ sạc nhanh 33W và được tặng kèm củ sạc tương ứng trong hộp.

Camera: Kế thừa từ flagship, chất lượng đáng gờm

Hệ thống camera kép 50MP ở mặt sau hứa hẹn sẽ khiến các đối thủ phải lo lắng. Mặc dù không có logo Leica, Xiaomi đã áp dụng những kinh nghiệm tối ưu hóa xử lý hình ảnh từ flagship Xiaomi 15 Ultra lên Redmi 15. Kết quả cho ra những bức ảnh có màu sắc đẹp, độ sắc nét được điều chỉnh vừa phải và mang lại sự sống động thú vị, đặc biệt trong môi trường nhiều màu sắc.

Tuy nhiên, camera có xu hướng xử lý phơi sáng hơi an toàn trong một số điều kiện ánh sáng, làm ảnh hưởng đến chiều sâu của vùng tối. Dù vậy, các bức ảnh vẫn rất dễ chỉnh sửa để đạt được kết quả mong muốn. Ở mặt trước là camera selfie 8MP. Cả hai camera trước và sau đều có thể quay video 1080p ở tốc độ 30fps.

Sau khoảng hai tuần sử dụng, giới review đánh giá những ấn tượng ban đầu về Redmi 15 5G là rất tích cực. Đây là một cỗ máy giải trí thực thụ, một lựa chọn cực kỳ hấp dẫn cho những ai muốn sở hữu một chiếc điện thoại màn hình lớn và pin "trâu" mà không phải chi quá nhiều tiền.

Máy gần như không có nhược điểm lớn, ngoại trừ việc tần số quét 144Hz bị giới hạn ở các ứng dụng hỗ trợ và camera không quá tốt. Ngoài ra, đây là một thiết bị có khả năng duy trì hiệu năng ổn định, thời lượng pin tính bằng ngày và màn hình lớn là một không gian hoàn hảo cho mọi tác vụ từ giải trí đến công việc.