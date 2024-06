Mẫu bán tải không có đối thủ từ đầu năm 2024

Theo VAMA, trong tháng 5/2024, khách Việt đã mua tổng cộng 1.981 xe bán tải, tăng trưởng 38% so với tháng trước (1.436 xe) và tăng 66% so với cùng kỳ năm ngoái (1.193 xe).

Những mẫu xe thuộc phân khúc xe bán tải bao gồm Ford Ranger, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton, Mazda BT-50, Isuzu D-Max và Nissan Navara. Tuy nhiên, Mazda BT-50 đã dừng bán từ tháng 5 còn Nissan không công bố doanh số bán cụ thể của Navara. Trong báo cáo bán hàng của VAMA chỉ còn số liệu của 4 mẫu xe gồm Ranger, Hilux, Triton, D-Max.

Ford Ranger không có đối thủ

Ford Ranger vẫn là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc bán tải với 1.477 chiếc giao đến tay khách hàng trong tháng 5, tăng 17% so với tháng trước (1.262 xe) và tăng 58,5% so với cùng kỳ năm 2023 (932 xe). Con số này chiếm đến gần 75% tổng lượng tiêu thụ của toàn phân khúc.

Sau 5 tháng đầu năm 2024, có tổng cộng 6.301 xe Ranger được bán ra, tăng 4,75% so với cùng kỳ năm ngoái (6.015 xe).

Từ đầu năm, Ford Ranger luôn là cái tên đóng góp doanh số nhiều nhất cho phân khúc xe bán tải. Thậm chí trong tháng 2, doanh số của Ford Ranger còn chiếm đến gần 92% tổng doanh số xe bán tải trên thị trường.



Hiện, tổng lượng tiêu thụ của toàn phân khúc bán tải sau 5 tháng đang là 8.040 xe thì riêng Ford Ranger đã ghi nhận doanh số ở mức 6.301 xe.

Ford Ranger được bán ra tại thị trường Việt Nam với 7 phiên bản. Gíá bán được niêm yết từ 665 triệu đồng.

Toyota Hilux trở lại ấn tượng

Toyota Hilux đã có màn trở lại ấn tượng sau một thời gian nghỉ bán khi vươn lên vị trí số 2 trong xếp hạng phân khúc xe bán tải tháng 5 với 308 chiếc Hilux được bàn giao tới tay khách hàng. Con số này gấp 2,3 lần doanh số cả năm 2023 (134 chiếc).

Phiên bản mới được nâng cấp chủ yếu về vận hành nhằm đáp ứng chuẩn khí thải Euro 5. Xe có 3 phiên bản, giá dao động từ 668-999 triệu đồng.

Mitsubishi Triton tụt lùi

Với 163 giao đến tay khách hàng, tăng 13,2% so với tháng 4 (144 xe) nhưng Mitsubishi Triton vẫn tụt lùi xuống vị trí số 3. Luỹ kế từ đầu năm đến nay, Mitsubishi Triton đạt doanh số 742 chiếc, giảm 9,95% so với cùng kỳ năm 2023 (824 xe).

Đây có lẽ là thời điểm thích hợp để khách hàng có thể mua phiên bản hiện tại của Triton với mức giá tốt. Vì có nhiều thông tin cho rằng, phiên bản mới của Triton sẽ được giới thiệu tại thị trường Việt Nam trong tháng 9 tới và các đại lý đang có chiến dịch xả hàng để đón phiên bản mới về.

Triton hiện có 3 phiên bản, giá dao động 650-905 triệu đồng.

Isuzu D-Max giảm một nửa

Trong tháng 5 có 33 chiếc D-Max được bàn giao đến khách hàng, tăng 10% so với tháng 4 (30 xe), đồng thời tăng 32% so với cùng kỳ tháng 5/2023 (25 xe). Lũy kế 5 tháng đầu năm, Isuzu D-Max đạt doanh số 139 chiếc, giảm 50,2% so với cùng kỳ năm 2023 (279 xe).

D-Max nhập khẩu từ Thái Lan với 3 phiên bản, giá bán từ 665-880 triệu đồng.

Bảng doanh số các loại xe bán tải theo số liệu VAMA cung cấp:

Xe Tháng 5 Tháng 4 Cộng dồn 5 tháng Ford Ranger 1.147 1.262 6.301 Toyota Hilux 308 0 308 Mitsubishi Triton 163 144 742 Isuzu D-Max 33 30 139