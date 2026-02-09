Mẫu Android bị lãng quên từ 2021 này đúng là “huyền thoại sống”: Chưa đối thủ nào vượt được, kể cả là iPhone

Có thể nói, màn hình là bộ phận quan trọng nhất trên một chiếc smartphone, bởi đây chính là linh kiện mà bạn tương tác nhiều nhất mỗi ngày. Vậy thì tại sao chúng ta lại không mong muốn sở hữu một mật độ điểm ảnh cao nhất có thể? Tại sao chiếc điện thoại trong túi quần bạn lại không thể có nhiều điểm ảnh như một chiếc TV thực thụ?

Trong suốt 5 năm, từ 2019 đến 2023, Sony đã hiện thực hóa điều đó với dòng flagship Xperia 1 – từ thế hệ đầu tiên cho đến Xperia 1 V (hay còn gọi là Xperia 1 Mark V). Những thiết bị này sở hữu độ phân giải 4K cực kỳ ấn tượng trên một kích thước màn hình chỉ 6,5 inch. Bạn không nghe lầm: 1644 x 3840 pixel, mang lại mật độ điểm ảnh (PPI) sắc nét đến kinh ngạc là 643 PPI.

Để dễ hình dung, khi đặt cạnh các đối thủ sừng sỏ hiện nay như iPhone 17 Pro Max (460 PPI) hay Pixel 10 Pro (495 PPI), Xperia 1 có lượng điểm ảnh nhiều hơn tới 33%.

Đó là con số khổng lồ 6,4 triệu điểm ảnh nằm gọn trong lòng bàn tay bạn. Kết hợp với tấm nền OLED và tần số quét 120Hz, trải nghiệm thị giác mà nó mang lại thực sự là đỉnh cao nhất mà chưa ai từng được thử qua, cây bút Alvin Wanjala của MakeUseOf nhận định.

Liệu có quá thừa thãi không? Có thể, nhưng với những ai thường xuyên tiêu thụ nội dung như đọc e-book hay xem video trên di động, Xperia 1 thực sự là một "cỗ máy" gây choáng ngợp.

Dưới đây là trải nghiệm của Alvin.

"Quái vật" giải trí đa phương tiện

Hãy cùng điểm qua một vài thông số kỹ thuật. Chiếc máy tôi đang trải nghiệm là Xperia 1 III, ra mắt năm 2021. Máy được trang bị vi xử lý Snapdragon 888 tiến trình 5nm, 12GB RAM và 256GB bộ nhớ trong, hỗ trợ mở rộng qua thẻ nhớ microSD tích hợp cùng khay SIM.

Về camera, máy sở hữu cụm 3 ống kính 12MP cùng nút chụp ảnh vật lý chuyên dụng: camera chính f/1.7 hỗ trợ chống rung quang học (OIS), camera tele zoom quang 3x khẩu độ f/2.8 có OIS, và camera góc siêu rộng f/2.6. Xperia 1 đạt chuẩn kháng nước và bụi IP65/IP68, sở hữu viên pin 4500mAh với sạc có dây 30W và sạc không dây 11W.

Dù không phải là một "vô địch" về pin, nhưng Xperia 1 vẫn đủ sức đồng hành cùng bạn suốt cả ngày dài nếu bạn biết cách điều chỉnh độ sáng màn hình hợp lý.

Chiếc Xperia 1 III ban đầu chạy Android 11 và hiện đã được cập nhật lên Android 13. Phần cứng của máy còn gây ấn tượng với hệ thống loa kép âm lượng lớn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nếu bạn mua chiếc Xperia 1 đời mới nhất – bản VII ra mắt vào mùa hè năm 2025 – bạn sẽ không còn được tận hưởng màn hình 4K nữa.

Sony đã dừng cuộc chơi 4K kể từ sau thế hệ Xperia 1 V năm 2023. Thay vào đó, các dòng Xperia 1 mới chỉ sở hữu màn hình 2340 x 1080 pixel (tương ứng 396 PPI so với 643 PPI trên các model 4K trước đây).

Sự khác biệt của độ phân giải 4K

Khi sở hữu 6,4 triệu điểm ảnh trên tỉ lệ màn hình 21:9, việc chạy đa nhiệm chia đôi màn hình trở nên mượt mà hơn bao giờ hết. Sony đã thiết kế một giao diện người dùng cho phép bạn dễ dàng thiết lập và chuyển đổi giữa các cặp ứng dụng chia màn hình.

Không chỉ vậy, nếu bạn có thị lực tốt, bạn có thể giảm kích thước văn bản và tùy chỉnh tỷ lệ hiển thị trong phần Cài đặt để đưa một lượng thông tin khổng lồ lên màn hình cùng lúc. Nhờ chỉ số DPI (số điểm ảnh trên mỗi inch) cực cao, ngay cả những dòng chữ nhỏ nhất vẫn có thể đọc được một cách rõ ràng. Bạn thậm chí có thể mở bất kỳ ứng dụng nào dưới dạng cửa sổ nổi (pop-up) đè lên ứng dụng khác, ví dụ như vừa tính toán vừa xem tài liệu bên dưới.

Thiên đường của việc đọc sách

Một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất trên một chiếc smartphone có mật độ điểm ảnh 643 PPI chính là đọc sách. Dù bạn dùng Kindle, Kobo hay Google Play Books, việc đọc trên Xperia 1 giống như một giấc mơ có thật. Nhờ tỉ lệ màn hình "siêu dài" 21:9 độc đáo, lượng văn bản hiển thị trong một trang nhiều hơn hẳn so với các thiết bị khác.

Tỉ lệ 21:9 này đồng nghĩa với việc bạn không phải cuộn trang quá nhiều. Ngay cả những người soi chi tiết khó tính nhất cũng không thể nhìn thấy các điểm ảnh trên màn hình này. Hầu hết các màn hình hiện nay đều sử dụng thuật toán khử răng cưa để làm mượt văn bản, nhưng với tấm nền 4K OLED của Xperia 1, công nghệ này dường như không cần thiết bởi ở mức 643 PPI, mọi thứ vốn đã sắc nét đến hoàn hảo.

Trải nghiệm xem video không đối thủ

Tôi là một người "nghiện" YouTube và các nền tảng streaming. Với độ phân giải 3840 x 1664 pixel kết hợp cùng loa kép, Xperia 1 mang lại trải nghiệm xem video khó tin, đặc biệt là với các nguồn nội dung 4K trên YouTube. Và đừng quên, máy vẫn giữ lại giắc cắm tai nghe 3.5mm ở cạnh trên cho những ai ưu tiên chất lượng âm thanh có dây đỉnh cao.

Tất nhiên, đánh giá về chất lượng màn hình đôi khi mang tính chủ quan. Việc Sony ngừng sản xuất màn hình 4K trên dòng Xperia 1 từ năm 2023 cho thấy đây là một sản phẩm ngách và không dành cho số đông.

Nhưng với những ai đã từng sở hữu, dòng Sony Xperia 1 theo quan điểm của tôi vẫn là đỉnh cao về chất lượng hiển thị nhờ thông số "vượt ngưỡng" (phải thừa nhận rằng 3840 x 1664 pixel trên màn hình 6,5 inch là quá mức cần thiết, nhất là khi xét đến thời lượng pin và các yếu tố khác). Dù vậy, để đọc sách, xem ảnh độ phân giải cao hay thưởng thức phim 4K, Xperia 1 vẫn là một huyền thoại không thể phủ nhận.