Ngày 9/6, Công an Hà Nội cho biết, Công an quận Hà Đông vừa bắt giữ đối tượng Trương Công Thành (SN 1996; trú tại thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 31/5, Công an phường Phúc La, quận Hà Đông nhận được tin trình báo của anh T (SN 1997) về việc bị mất trộm xe máy Honda SH. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phúc La đã phối hợp Đội Điều tra tổng hợp Công an quận khẩn trương điều tra, xác minh sự việc. Quá trình điều tra, đối tượng Trương Công Thành đã đến Công an phường Phúc La đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Đối tượng Trương Công Thành - Ảnh: Công an Hà Nội

Tại cơ quan Công an, đối tượng Thành khai nhận là bạn của anh T khoảng 7 năm nay. Tháng 6/2023, hai người ở cùng nhau tại một căn hộ chung cư và anh T có để nhầm chìa khoá xe máy vào túi xách của Thành. Đến tháng 11/2023, Thành không ở cùng anh T nữa.

Do không có việc làm nên đối tượng đã nảy sinh ý định trộm cắp chiếc xe máy Honda SH của anh T để bán lấy tiền tiêu xài. Để thực hiện ý đồ, Thành đã đến nhà anh T đánh tráo vé gửi xe máy rồi ra về. Mấy hôm sau, đối tượng quay lại khu chung cư anh T đang ở rồi dùng vé xe và chìa khoá lấy xe máy SH của anh T mang về cất giấu tại phòng trọ. Sau đó Thành mang chiếc xe đi bán với giá 28 triệu đồng.

Hiện Công an quận Hà Đông đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.