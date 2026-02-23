Xe cảnh sát chặn lối vào khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Trump. (Ảnh: AP)

Tổng thống Trump thường ở khu nghỉ dưỡng này vào những ngày cuối tuần, nhưng ông đang ở Nhà Trắng khi vụ xâm nhập xảy ra vào khoảng 1h30 sáng 22/2.

Giới chức Mỹ cho biết, đối tượng mang theo bình xăng và khẩu súng săn. AP dẫn nguồn tin cho biết, cơ quan điều tra xác định danh tính đối tượng xâm nhập là Austin Tucker Martin, 21 tuổi, người Bắc Carolina. Gia đình đối tượng này gần đây đã báo cáo đối tượng mất tích.

Theo phát ngôn viên Cơ quan Mật vụ Anthony Guglielmi, đối tượng này đã mua khẩu súng săn trong lúc lái xe về phía nam. Sau khi sự việc xảy ra, một hộp đựng vũ khí được tìm thấy trong xe của đối tượng.

Theo cảnh sát trưởng hạt Palm Beach Ric Bradshaw, đối tượng đã đi vào cổng phía bắc của khu nghỉ dưỡng rồi bị 2 đặc vụ và phó cảnh sát trưởng hạt Palm Beach chặn lại.

“Đối tượng được yêu cầu phải bỏ 2 thiết bị mang theo. Lúc đó, đối tượng đặt bình xăng xuống, giơ súng săn lên tư thế sẵn sàng bắn”, ông Bradshaw nói trong một cuộc họp báo ngắn. Hai đặc vụ và phó cảnh sát trưởng “đã nổ súng để vô hiệu hóa mối đe dọa”.

FBI kêu gọi cư dân sống gần Mar-a-Lago kiểm tra camera an ninh để xem có đoạn phim nào có thể giúp ích cho các nhà điều tra hay không.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Giám đốc FBI Kash Patel cho biết cục này sẽ “dành tất cả các nguồn lực cần thiết” cho cuộc điều tra.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X: “Mật vụ Mỹ đã hành động nhanh chóng và dứt khoát để vô hiệu hóa một kẻ điên mang theo súng và bình ga đột nhập vào nhà của Tổng thống Trump”.

Khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Trump. (Ảnh: AP)

Braeden Fields - anh họ của Martin, mô tả đối tượng là người trầm lặng, sợ súng và là thành viên của một gia đình nhiệt tình ủng hộ ông Trump.

Braeden Fields cho biết Martin làm việc tại một sân golf địa phương và thường trích một phần tiền lương để làm từ thiện.

“Cậu ấy thậm chí còn không làm hại một con kiến. Cậu ấy thậm chí còn không biết cách sử dụng súng”, Fields nói.

Các nhà điều tra chưa xác định được động cơ vụ việc. Tuy nhiên, ông Trump đã bị đe dọa nhiều lần, bao gồm 2 vụ ám sát hụt trong chiến dịch tranh cử năm 2024.

Vụ đột nhập ngày 22/2 xảy ra ở vị trí cách câu lạc bộ West Palm Beach của Tổng thống Trump vài dặm, nơi một người đàn ông đã tìm cách ám sát ông khi ông Trump đang chơi golf trong chiến dịch tranh cử năm 2024.

Một đặc vụ Mật vụ đã phát hiện đối tượng Ryan Routh đang chĩa súng trường qua bụi cây trước khi ông Trump xuất hiện. Routh đã bị kết án tù chung thân.

Ông Trump cũng sống sót sau vụ ám sát tại cuộc mít tinh tranh cử ở Butler, bang Pennsylvania. Tay súng đó đã bắn 8 phát trước khi bị người của Mật vụ bắn hạ. Một người tham dự mít tinh đã thiệt mạng.