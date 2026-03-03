Mốc 0 – 8 phút đầu tiên: Sự bình thường cuối cùng

Ánh sáng từ Mặt Trời cần khoảng 8 phút 20 giây để tới Trái Đất. Điều đó có nghĩa, trong 8 phút đầu tiên, nhân loại không hề hay biết điều gì xảy ra. Thành phố vẫn đông đúc, biển vẫn lấp lánh. Nhưng rồi, bầu trời vụt tắt. Không hoàng hôn. Chỉ có bóng tối tuyệt đối.

24 giờ đầu tiên: Cú rơi nhiệt độ

Không còn nguồn năng lượng chính, nhiệt độ toàn cầu bắt đầu giảm nhanh. Chỉ sau một ngày, bề mặt Trái Đất lạnh đi rõ rệt. Điện và nhiên liệu giúp con người cầm cự tạm thời, nhưng thiên nhiên thì không có “máy phát dự phòng”. Quang hợp dừng lại gần như ngay lập tức.

Hình ảnh sụp đổ của Trái đất khi không còn Mặt trời. Ảnh minh họa

1 tuần – 1 tháng: Sự sụp đổ dây chuyền

Thực vật chết dần, kéo theo động vật ăn cỏ rồi động vật săn mồi. Chuỗi thức ăn gãy đổ như quân domino. Đại dương bắt đầu đóng băng từ bề mặt. Sau khoảng một tháng, nhiệt độ trung bình có thể xuống tới âm 30–40°C. Những khu rừng từng xanh mướt trở thành nghĩa địa băng giá.

1 năm: Hành tinh lang thang

Sau một năm, nhiệt độ bề mặt có thể xuống khoảng âm 70°C. Đại dương đóng băng dày hàng mét, dù sâu bên dưới vẫn còn nước lỏng nhờ nhiệt từ lõi hành tinh. Không chỉ mất ánh sáng, Trái Đất còn mất lực hấp dẫn giữ quỹ đạo. Hành tinh xanh sẽ trôi thẳng vào không gian tối đen, trở thành một “kẻ du mục vũ trụ”.

Tương lai xa: Sự sống còn sót lại?

Sự sống phức tạp gần như không thể tồn tại quá vài tháng đến vài năm. Tuy nhiên, những vi sinh vật sống quanh miệng phun thủy nhiệt dưới đáy biển – nơi có nguồn nhiệt địa chất – có thể kéo dài sự tồn tại thêm hàng triệu năm.

Kịch bản ấy nghe như phim viễn tưởng, nhưng lại nhắc nhở một điều rất thật: sự sống trên Trái Đất mong manh và phụ thuộc sâu sắc vào ngôi sao duy nhất của chúng ta. Chỉ cần Mặt Trời biến mất, đồng hồ tận thế sẽ không đếm bằng thế kỷ – mà bằng từng ngày.