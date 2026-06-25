Mùa du lịch hè đang đến gần cũng là lúc các bẫy lừa đảo bùng phát mạnh mẽ trên không gian mạng. Không chỉ giăng bẫy du khách bằng các combo giá siêu rẻ, tội phạm công nghệ cao còn đặc biệt nhắm tới những đối tượng dễ bị tổn thương như người già và trẻ em.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, hiện nay, nhu cầu du lịch hè của người dân tăng cao kéo theo sự nở rộ của các dịch vụ đặt phòng, vé máy bay trực tuyến. Lợi dụng điều này, các đối tượng lừa đảo đã tạo lập hàng loạt website, fanpage giả mạo các khách sạn, công ty lữ hành uy tín. Bằng cách sao chép hình ảnh thật, chạy quảng cáo rầm rộ và thuê người đánh giá ảo, chúng dễ dàng qua mặt người dùng. Thủ đoạn phổ biến nhất là đánh vào tâm lý ham rẻ, tung ra các gói khuyến mãi giảm giá sâu bất thường từ 40% đến 70%. Khi khách hàng liên hệ, kẻ gian liên tục dùng chiêu trò thúc ép chuyển tiền đặt cọc với lý do sắp hết phòng hoặc ưu đãi sắp kết thúc.

Sự tinh vi của các đối tượng này không chỉ dừng lại ở việc nhận tiền cọc rồi biến mất. Sau lần chuyển tiền đầu tiên, nạn nhân thường nhận được thông báo giao dịch lỗi hoặc chưa đủ điều kiện xác nhận, buộc họ phải chuyển thêm tiền để kích hoạt hệ thống hay hoàn tất thủ tục. Nắm bắt tâm lý "tiếc tiền", kẻ gian tiếp tục dẫn dụ nạn nhân lún sâu vào vòng xoáy lừa đảo. Thậm chí, chúng còn tinh vi đến mức gửi giấy xác nhận đặt phòng, hóa đơn điện tử giả mạo y như thật khiến nhiều người chỉ ngã ngửa khi xách vali đến nơi mới biết mình bị lừa.

Đáng chú ý, hình thức giả danh nhân viên hãng hàng không gọi điện thông báo đổi lịch bay, hỗ trợ nâng hạng vé rồi yêu cầu khách hàng bấm vào đường link lạ để cài mã độc, chiếm đoạt tài khoản ngân hàng cũng đang có xu hướng gia tăng chóng mặt.

Để không trở thành nạn nhân của các bẫy du lịch trực tuyến, người dân cần đặc biệt cảnh giác trước những lời chào mời có mức giá thấp bất thường so với mặt bằng chung. Hãy cẩn trọng với các fanpage mới lập nhưng tương tác khủng một cách thiếu tự nhiên, hoặc những người bán chỉ giao dịch qua mạng xã hội mà không có địa chỉ doanh nghiệp rõ ràng. Kẻ gian thường bộc lộ sơ hở khi liên tục thúc ép bạn chuyển tiền ngay vào tài khoản cá nhân thay vì tài khoản công ty, hoặc yêu cầu chuyển thêm tiền với nhiều lý do vô lý để xác nhận giao dịch.

Tuyệt đối không bấm vào các đường link lạ yêu cầu đăng nhập tài khoản ngân hàng hay cung cấp mã OTP dưới bất kỳ hình thức nào. Cần ghi nhớ một nguyên tắc bất di bất dịch: Không có bất kỳ ngân hàng, cơ quan nhà nước hay doanh nghiệp uy tín nào yêu cầu khách hàng cung cấp mã OTP hay mật khẩu cá nhân.

Trước khi quyết định xuống tiền, hãy tìm hiểu kỹ thông tin doanh nghiệp, ưu tiên giao dịch trên các nền tảng uy tín có chính sách bảo vệ khách hàng và thanh toán minh bạch. Nếu không may phát hiện các dấu hiệu lừa đảo, người dân cần nhanh chóng lưu trữ lại toàn bộ hình ảnh màn hình tin nhắn, biên lai chuyển tiền và trình báo ngay với cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Bên cạnh bẫy du lịch, môi trường mạng còn tiềm ẩn vô vàn rủi ro đối với trẻ em và người cao tuổi. Trẻ em với tâm lý tò mò, ham khám phá rất dễ bị dụ dỗ truy cập vào các đường link nhận quà miễn phí hoặc tải ứng dụng chứa mã độc, từ đó vô tình làm lộ lọt thông tin cá nhân của bản thân và cả gia đình.

Trong khi đó, người cao tuổi do hạn chế về kỹ năng tiếp cận công nghệ thường trở thành đích ngắm của các cuộc gọi giả danh cơ quan chức năng, nhân viên ngân hàng hoặc người thân báo tin khẩn cấp nhờ chuyển tiền. Chỉ cần một thao tác sai lầm như bấm vào đường link không rõ nguồn gốc hay cung cấp mã xác thực cho người lạ, toàn bộ tiền trong tài khoản có thể bốc hơi trong tích tắc, đồng thời thiết bị di động cũng sẽ bị chiếm quyền kiểm soát.

Để bảo vệ gia đình, việc nâng cao nhận thức về an toàn thông tin là vô cùng cấp thiết. Các gia đình không nên giao điện thoại có liên kết tài khoản ngân hàng, ví điện tử cho trẻ em hoặc người lớn tuổi thiếu kỹ năng số sử dụng. Đồng thời, việc thường xuyên trò chuyện, cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo mới sẽ giúp các thành viên trong gia đình nâng cao cảnh giác.