Mất trắng gần 80 triệu vì trả 12 nghìn đồng tiền ship, chiêu lừa đảo liên quan đến shipper mà người dân cần cảnh giác

Nhật Hạ |

Đối tượng lừa đảo giả danh nhân viên giao hàng, yêu cầu người dân chuyển khoản phí vận đơn, sau đó từng bước dẫn dụ chiếm đoạt tài sản.

Mất trắng gần 80 triệu vì chiêu lừa đảo giả danh nhân viên giao hàng - Ảnh 1.

Ngày 2/12, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, thời gian gần đây fanpage ghi nhận nhiều trường hợp phản án bị lừa đảo thông qua chiêu thức giả danh nhân viên giao hàng, yêu cầu người dân chuyển khoản phí vận đơn rồi từng bước dẫn dụ chiếm đoạt tài sản. Một nạn nhân vừa phản ánh bị mất gần 80 triệu đồng vì tin theo các đối tượng.

Theo đó, nạn nhân nhận cuộc gọi từ người tự xưng là nhân viên Viettel Post, thông báo cần thu 12.000 đồng phí vận đơn và đề nghị chuyển khoản. Sau khi chuyển tiền, đối tượng tiếp tục gọi lại, cho biết “gửi nhầm số tài khoản công ty để đăng ký thẻ thành viên”, nếu không huỷ ngay sẽ bị trừ 3,5 triệu đồng mỗi tháng.

Ngay sau đó, một số điện thoại khác tự xưng “quản lý” liên hệ, xin lỗi và hướng dẫn nạn nhân nhắn tin cho một trang Facebook “chăm sóc khách hàng” để được hỗ trợ huỷ giao dịch. Trong quá trình làm theo chỉ dẫn, toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị rút sạch.

Các đối tượng yêu cầu ﻿nạn nhân truy cập ví điện tử MoMo, hướng dẫn vay 30 triệu đồng để “nạp vào hệ thống” nhằm lấy lại số tiền bị treo. Nghi ngờ dấu hiệu lừa đảo, nạn nhân dừng lại và trình báo vụ việc. Tổng số tiền bị chiếm đoạt gần 80 triệu đồng.

Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn cần giữ bình tĩnh, liên hệ trực tiếp tổng đài chính thức của đơn vị giao hàng hoặc báo ngay cho công an để được hỗ trợ kịp thời.

