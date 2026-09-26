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Mất tích khi qua cầu phao, gần 2 ngày sau được tìm thấy bên kia biên giới

Viên Minh
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Sau gần 2 ngày tìm kiếm người mất tích khi qua cầu phao sông Mã, lực lượng chức năng tỉnh Sơn La phát hiện nạn nhân tại khu vực sông thuộc tỉnh Hủa Phăn, Lào.

Thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, sau gần 2 ngày tổ chức tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện N.T.H. (SN 2003) tại khu vực sông thuộc huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn, Lào.

Trước đó, chiều 24/9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Sơn La tiếp nhận tin báo về việc anh N.T.H. lái xe máy biển kiểm soát 26D1-308.20 từ bản Tiên Sơn về bản Là, xã Chiềng Khương. Khi qua cầu phao bắc qua sông Mã, người này không may rơi xuống sông và mất tích.

Ngay sau khi nhận tin báo, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH có mặt tại hiện trường, chỉ đạo Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 6 (Sông Mã - Sốp Cộp) khẩn trương triển khai tìm kiếm.

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sơn La xuyên đêm tìm kiếm thi thể nạn nhân mất tích. (Ảnh: CACC)

Lực lượng làm nhiệm vụ gồm 2 chỉ huy đội, 28 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chữa cháy và CNCH. Đơn vị phối hợp với người dân bản Là, bản Tiên Sơn, Công an xã Chiềng Khương, Đồn Biên phòng và Ban Chỉ huy Quân sự xã Chiềng Khương tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Do lòng sông rộng, nước chảy xiết, địa hình phức tạp, việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện từ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 (Tô Hiệu) đến hiện trường.

Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 huy động một chỉ huy, 30 cán bộ, chiến sĩ cùng một xe CNCH, một xe chở quân và một xuồng cứu nạn chuyên dụng. Các lực lượng phối hợp mở rộng phạm vi tìm kiếm trên sông.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy tại khu vực sông huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào. (Ảnh: CACC)

Sau gần 2 ngày tìm kiếm, đến ngày 26/9, lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân tại khu vực sông thuộc địa phận huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn, Lào.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sơn La trực tiếp tổ chức trục vớt thi thể nạn nhân. Đồng thời, đơn vị phối hợp với Đồn Biên phòng Chiềng Khương, Công an xã Chiềng Khương và Công an huyện Mường Ét hoàn tất các thủ tục, bàn giao nạn nhân cho gia đình.

Tags

Ban Chỉ huy Quân sự xã Chiềng Khương

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sơn La

Công an huyện Mường Ét

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