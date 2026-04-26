Kênh Telegram Ukraine mang tên “Legitimny” mới đây đã đưa ra một dự báo đáng buồn về việc hệ thống phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại thành phố Kostiantynivka (tỉnh Donetsk), có thể sớm bị sụp đổ.

Nguồn tin cho biết, một trong những nguyên nhân là do Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine đã điều động một lực lượng quân dự bị lớn đến vùng Sumy và Kupiansk (vùng Kharkiv), nên lực lượng phòng thủ ở phía bắc Donetsk trở nên quá mỏng yếu.

Theo kênh truyền thông Ukraine, hệ thống phòng thủ ở Kostiantynivka hiện nay hoàn toàn dựa vào máy bay không người lái (UAV) để ngăn chặn bước tiến của quân Nga, nhưng số lượng UAV bị mất đã tăng gấp đôi trong sáu tháng qua.

Tất cả các căn cứ máy bay không người lái, các nhóm binh sĩ điều khiển UAV đều bị tiêu diệt bởi các cuộc tấn công của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS), khiến lực lượng hệ thống không người lái của Quân đội Ukraine ở khu vực Kostiantynivka hầu như bị tê liệt.

Việc quân số phòng thủ suy giảm, UAV bị thiệt hại nặng nề đã khiến khả năng chống cự của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở thành phố này trở nên rất yếu ớt.

Điều đáng chú ý là tình hình nguy kịch của đơn vị Ukraine đang phòng thủ ở Kostiantynivka đã được báo cáo liên tục trong vài ngày qua.

Cả các nhà phân tích Ukraine và Nga đều khẳng định rằng Lực lượng Vũ trang Nga đã kiểm soát chặt chẽ tất cả các tuyến đường tiếp tế hậu cần của Quân đội Ukraine cho lực lượng đang đồn trú trong thành phố này.

Điều này khiến việc vận chuyển lương thực và đạn dược đến thành phố, sơ tán người bị thương và thay thế nhân lực kiệt sức trở nên bất khả thi.

Các chuyên gia quân sự cho rằng, bản đồ chiến sự cho thấy rõ việc quân Nga đang bao vây chặt Kostiantynivka, bằng các mũi tấn công cả ở phía Nam, phía Tây và phía Đông thành phố này.

Theo Bộ Tổng tham mưu Nga, Lực lượng Vũ trang Nga hiện đang kiểm soát hơn 60% lãnh thổ Kostiantynivka, chủ yếu là ở các khu định cư ở ngoại vi, đồng thời giao tranh hiện đang diễn ra quyết liệt dọc các con đường tiếp cận khu vực trung tâm thành phố.

Tác giả cho biết thêm, bên cạnh mặt trận Kostiantynivka, Lực lượng Vũ trang Nga hiện đang gây áp lực đáng kể dọc toàn bộ đường chiến tuyến của các mặt trận, tình hình tại khu vực Sumy và Kupiansk (Kharkiv) cũng đang diễn biến rất tồi tệ đối với Quân đội Ukraine.

Điều đáng chú ý là “Legitimny” cũng đề cập đến kế hoạch của Lực lượng Vũ trang Nga dự định trong thời gian tới sẽ mở thêm một điểm đột phá mới ở vùng Chernihiv.