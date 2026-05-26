Mất một vị trí dẫn đầu vào tay Đức chưa được bao lâu, Nhật Bản lại tiếp tục bị Trung Quốc chiếm vị trí thứ 2 thế giới dù tăng trưởng 8 năm liên tiếp

Theo số liệu do Bộ Tài chính Nhật Bản công bố hôm thứ Ba (26/5), tổng tài sản ròng bên ngoài của Nhật Bản đã tăng lên mức cao kỷ lục 561,8 nghìn tỷ yên (3,5 nghìn tỷ USD) tính đến cuối năm 2025.

Đây là năm tăng trưởng thứ 8 liên tiếp, được thúc đẩy bởi hoạt động đầu tư ra nước ngoài mạnh mẽ của các công ty Nhật Bản, các thương vụ sáp nhập và mua lại, cũng như lợi nhuận từ việc định giá các chứng khoán nước ngoài do người dân nắm giữ.

Trong khi đó, tổng tài sản ròng bên ngoài của Trung Quốc cũng tăng lên 636,3 nghìn tỷ yên (4.000 tỷ USD).

Sự thay đổi này diễn ra một năm sau khi Nhật Bản mất vị trí quốc gia cho vay lớn nhất thế giới vào tay Đức lần đầu tiên sau 34 năm. Đức vẫn giữ vị trí đứng đầu vào năm 2025 với 675,5 nghìn tỷ yên.

Tài sản ròng nước ngoài của một quốc gia thể hiện giá trị tài sản ở nước ngoài do cư dân sở hữu trừ đi tài sản trong nước do người nước ngoài nắm giữ, được điều chỉnh theo biến động tỷ giá. Con số này phản ánh một cách tổng quát cán cân tài khoản vãng lai tích lũy theo thời gian.

Bộ Tài chính cho biết thứ hạng cao hơn của Đức và Trung Quốc phản ánh thặng dư tài khoản vãng lai lớn hơn, chủ yếu được hỗ trợ bởi thương mại. Đồng thời, tốc độ tăng trưởng chậm hơn trong vị thế tài sản ròng của Nhật Bản cũng phản ánh sự gia tăng giá trị tài sản trong nước do các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ, đặc biệt là khi giá cổ phiếu Nhật Bản tăng mạnh và làm tăng nợ phải trả.

Số liệu cũng cho thấy tài sản ở nước ngoài của Nhật Bản tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên khoảng 1.806 tỷ yên năm 2025, được thúc đẩy bởi gia tăng đầu tư kinh doanh ra nước ngoài, đặc biệt là tại Mỹ và Thụy Sĩ. Bộ Tài chính cho biết các lĩnh vực như tài chính và bảo hiểm, thiết bị vận tải và kim loại màu đã thu hút được dòng vốn đầu tư đáng kể từ Nhật Bản.

Theo Bộ Tài chính, nợ phải trả tăng 10,5% lên 1,244 triệu tỷ yên. Chỉ số Nikkei 225 tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức hơn 50.000 điểm.

Theo Japan Times