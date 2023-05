Mặt mộc zoom cận của "chị đại đáng sợ nhất màn ảnh Hàn" ở tuổi 53

Kim Hye Soo nổi tiếng là "chị đại" đáng sợ nhất màn ảnh xứ Hàn. Ở tuổi 53, nữ diễn viên vẫn sở hữu nhan sắc và vóc dáng vạn người mê. Mới đây nhất, Kim Hye Soo đã chứng minh đẳng cấp nhan sắc tường thành bằng 1 cách độc lạ. Đó chính là tung ảnh selfie mặt mộc hoàn toàn lúc... đang tắm.

Trong loạt ảnh này, có thể thấy rằng nữ diễn viên đình đám sở hữu làn da căng mịn, đôi mắt to tròn, đường nét trẻ trung đáng kinh ngạc so với độ tuổi. Không cần đến son phấn, Kim Hye Soo vẫn đẹp rạng rỡ. Chỉ có duy nhất khuyết điểm bọng mắt to khiến Kim Hye Soo trông hơi mệt mỏi, nhưng điều đó vẫn không khiến visual của "chị đại" suy giảm. Chẳng trách ở tuổi 53, Kim Hye Soo vẫn là mỹ nhân độc thân được khao khát hàng đầu xứ Hàn.

Kim Hye Soo "chơi lớn", tung cả ảnh cận cảnh mặt mộc hoàn toàn

Kim Hye Soo trẻ trung ở tuổi 53

Nữ diễn viên đình đám cũng tung loạt ảnh từ bé đến lớn. Có thể thấy rằng ngay từ khi còn nhỏ, "chị đại" màn ảnh Hàn đã sở hữu gương mặt sắc nét và xinh đẹp

Không những vậy, nữ diễn viên sinh năm 1970 còn sở hữu thân hình vô cùng nóng bỏng, quyến rũ hết chỗ chê

Dù đã ra mắt đến hơn 30 năm nhưng độ hot của cô chưa bao giờ suy giảm

Nguồn: Instagram