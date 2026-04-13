Mặt mộc giả dối của Trương Lăng Hách

Chiêu Dương |

Ngoại hình của Trương Lăng Hách tiếp tục trở thành chủ đề gây tranh cãi.

Sina đưa tin hiện tại Trương Lăng Hách đang tham gia bộ phim Quy Loan. Nam diễn viên im lặng trước các lùm xùm chỉ trích về hình ảnh "tướng quân kem nền". Nhưng lại có những động thái để bảo vệ nhan sắc của mình.

Cụ thể, ngày 12/4, trên MXH Weibo xuất hiện chủ đề "Hôm nay Trương Lăng Hách để mặt mộc quá gợi cảm". Đây là hình ảnh của nam diễn viên khi tới phim trường trước khi trang điểm. Hàng trăm người hâm mộ đã đứng chờ và chụp lại hình ảnh mặt mộc của Trương Lăng Hách. Sau đó, họ ca ngợi nam diễn viên có vẻ ngoài điển trai, làn da trắng phát sáng.

Trương Lăng Hách có hot search khen mặt mộc đẹp

Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng ngoài Trương Lăng Hách, ít có nghệ sĩ nam nào trong giới giải trí liên tục có các chủ đề bàn luận về mặt mộc của bản thân như vậy. Phải chăng Trương Lăng Hách đang bảo vệ ngoại hình của mình, sau khi bị công kích là "tướng quân kem nền", phải sử dụng lớp trang điểm đậm và bộ lọc cà mịn da làm mờ ngũ quan nên mới đẹp. Mặt khác, Trương Lăng Hách còn bị chê có nhiều nếp nhăn, vì vậy phía Trương Lăng Hách đang sử dụng chiêu trò truyền thông để thay đổi cảm nhận của công chúng.

"Đẹp mà không biết diễn thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, giống như một bông hoa không có hương, trong giới giải trí nhan nhản kiểu như vậy", "Cậu ấy quá chú ý đến vẻ ngoài của mình", "Công chúng thích một nghệ sĩ chân thật tự nhiên, dù là gương mặt dần có dấu vết thời gian hay có khuyết điểm nhưng vẫn có nét đẹp riêng, chứ không phải những bức ảnh vô hồn đã được chỉnh sửa kỹ lưỡng", "Đến bao giờ Trương Lăng Hách mới nhận ra điểm thu hút của một diễn viên là diễn xuất, đừng suốt ngày PR nhan sắc nữa", khán giả bình luận.

Khán giả ngán ngẩm khi các chủ đề liên quan đến nam diễn viên đều về ngoại hình nhan sắc

Mặt khác, nhiều người cho rằng những hình ảnh mặt mộc của Trương Lăng Hải được đăng tải trên các trang mạng xã hội cũng đều đã bước qua một lớp filter làm đẹp da do người hâm mộ sử dụng. Thậm chí, trong nhiều hình ảnh, dung nhan của nam diễn viên được chỉnh sửa kỹ lưỡng không thấy một nếp nhăn hay lỗ chân lông. Như vậy, ảnh mặt mộc của Trương Lăng Hách bị chê giả dối, không chân thực.

Hình ảnh mặt mộc của Trương Lăng Hách bị chê giả dối không chân thực

Thực tế, những bức hình này đều đã được người hâm mộ chỉnh sửa kỹ lưỡng

Ngày 13/4, đoàn phim Trục Ngọc đã tổ chức buổi tiệc mừng thành công của phim tại Bắc Kinh, Trương Lăng Hách với tư cách nam chính đã tới tham dự. Một số khán giả cho rằng Trục Ngọc có thành tích khá tốt, nhưng hiệu ứng mà phim mang lại rất tiêu cực. Hình tượng "tướng quân kem nền" bị chê cười khắp nơi, thể hiện vai diễn thất bại, phim không có giá trị nghệ thuật. Thậm chí, các cơ quan quản lý nghệ thuật Trung Quốc còn phải họp khẩn để chấn chỉnh thẩm mỹ méo mó như trong phim Trục Ngọc.

Vì thế, khán giả cho rằng đoàn phim không nên tổ chức tiệc mừng công, điều này không khác nào thách thức dư luận: Dù các người có chê phim, với chúng tôi đây vẫn là một tác phẩm thành công xuất sắc.

Bất chấp lời chê bai, Trương Lăng Hách vẫn mừng thành công của Trục Ngọc

