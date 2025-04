Mặt mộc đẹp không tỳ vết của nữ chính phim 4 tỷ view, có xứng là ngọc nữ thế hệ mới?

Đảm nhận vai nữ chính trong phim truyền hình Hạnh phúc bị đánh cắp, Bích Ngọc thu hút nhiều sự chú ý.

Mới đây, thông qua trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ hình ảnh đi chơi vào buổi tối với trang phục khá giản dị. Nữ diễn viên thậm chí còn để nguyên mặt mộc. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả khen ngợi Bích Ngọc xinh đẹp, ngọt ngào, dù không son phấn vẫn rất cuốn hút.

Bích Ngọc để mặt mộc ở nơi đông người

Dẫu vậy, vẫn có một vài khán giả khuyên Bích Ngọc nên chú ý hơn với hình tượng, bởi dù sao đi nữa cô vẫn là diễn viên nổi tiếng, đang thu hút sự quan tâm bởi bộ phim do mình đóng chính là Hạnh phúc bị đánh cắp đã vượt mốc 4 tỷ lượt xem trên tất cả các nền tảng.

Bích Ngọc sinh năm 1997, từng được biết đến là hot girl Đại học Ngoại thương Hà Nội. Vì yêu thích nghề diễn nên cô đã đi theo con đường nghệ thuật. Với ngoại hình trong sáng, nhu mì, cô thường được giao các vai chính diện. Bích Ngọc đã đóng một số phim như Lưới trời, Đất rừng Phương Nam, Nhà trọ Balanha, Tình yêu và thạm vọng, Hương vị tình thân. Cô được kỳ vọng sẽ nối tiếp Tăng Thanh Hà, Lan Ngọc để trở thành ngọc nữ thế hệ mới của màn ảnh Việt.

Diễn viên sinh năm 1997 được dự đoán có khả năng trở thành ngọc nữ thế hệ mới của màn ảnh Việt

Dù nổi tiếng qua nhiều vai diễn, Bích Ngọc lại khá kín tiếng về đời tư. Cô từng chia sẻ rằng mình là người sống đơn giản, thích dành thời gian rảnh để đọc sách, xem phim và chăm sóc bản thân. Trên mạng xã hội, nữ diễn viên thường đăng tải những khoảnh khắc đời thường giản dị, gần gũi. Gần đây, khi hợp tác với Thuận Nguyễn trong Hạnh phúc bị đánh cắp, Bích Ngọc vướng tin đồn "phim giả tình thật" do chemistry bùng nổ cả trong lẫn ngoài phim.

Tuy nhiên, cô đã lên tiếng phủ nhận và khẳng định cả hai chỉ là đồng nghiệp hỗ trợ nhau trong công việc. Hiện tại, Bích Ngọc tập trung toàn bộ tâm sức cho sự nghiệp diễn xuất và chưa tiết lộ nhiều về chuyện tình cảm cá nhân.

Phim "Hạnh phúc bị đánh cắp" do Bích Ngọc đóng chính đã vượt mốc 4 tỷ lượt xem

Hạnh phúc bị đánh cắp là phim truyền hình Việt Nam do M&T Pictures sản xuất, được Việt hóa từ phim Hàn Quốc nổi tiếng Jang Bo Ri is here (2014).

Phim xoay quanh cuộc tranh giành quyền lực trong gia tộc họ Đỗ - một gia đình nổi tiếng với nghề thêu tay truyền thống. Nếu bản gốc tập trung vào nghề làm hanbok, phiên bản Việt khai thác nghệ thuật thêu áo dài và tranh vẽ, mang đậm nét văn hóa Việt Nam. Phim quy tụ dàn diễn viên đình đám hai miền Nam - Bắc như NSND Lan Hương, NSƯT Trương Minh Quốc Thái, Hồng Ánh, Ngọc Lan, Trung Dũng, cùng các gương mặt trẻ như Bích Ngọc, Thuận Nguyễn, Quỳnh Lương, Steven Nguyễn.