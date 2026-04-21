Mất mát lớn của người mẫu Kỳ Hân

Minh Ngọc |

Nhiều sao Việt, netizen đã gửi lời động viên và chia buồn tới Kỳ Hân.

Mới đây, người mẫu Kỳ Hân đã đăng tải thông tin mẹ qua đời trên trang cá nhân. Cụ thể, cô cập nhật ảnh đại diện là hình bông sen trắng trên nền đen. Đăng kèm với hình ảnh này, Kỳ Hân viết dòng trạng thái ngắn gọn: "Mẹ ở mãi trong tim chúng con" thể hiện nỗi đau và sự mất mát lớn mà cô đang trải qua.

Ngay sau khi đăng tải, bài viết đã nhận được những lượt tương tác và bình luận từ bạn bè, người hâm mộ. Nhiều người đã gửi lời chia buồn, động viên nữ người mẫu cùng gia đình sớm vượt qua nỗi đau: "Xin chia buồn cùng em và gia đình", "Mong chị mạnh mẽ vượt qua"... liên tục xuất hiện dưới bài đăng. Nhiều sao Việt như Trà Ngọc Hằng, bà xã siêu mẫu Bình Minh.... cũng gửi lời động viên tới Kỳ Hân.

Sự ra đi của người thân luôn là mất mát lớn đối với bất kỳ ai. Trong khoảnh khắc đau buồn này, sự quan tâm và những lời động viên từ mọi người phần nào giúp xoa dịu nỗi đau, tiếp thêm sức mạnh để nữ người mẫu cùng gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn.

Kỳ Hân thông báo tin buồn mẹ qua đời trên trang cá nhân. Ảnh: Chụp màn hình

Dàn sao, netizen đã gửi lời động viên và chia buồn tới Kỳ Hân. Ảnh: Tổng hợp

Kỳ Hân bắt đầu sự nghiệp trong làng giải trí với vai trò người mẫu, nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trên nhiều sàn diễn thời trang. Từ năm 17 tuổi, cô đã vào TP.HCM lập nghiệp và gia nhập công ty của ông bầu Vũ Khắc Tiệp.

Năm 2013, cô từng tham gia cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam nhưng rút lui giữa chừng. Đến năm 2014, người đẹp ghi dấu ấn khi dự thi Người mẫu trẻ châu Á trong khuôn khổ Liên hoan người mẫu châu Á tại Hàn Quốc và bất ngờ giành chiến thắng.

Bên cạnh lĩnh vực người mẫu, cô còn lấn sân sang diễn xuất, góp mặt trong một số bộ phim như Những ngọn nến trong đêm 2 và Valentine trắng.

Kỳ Hân bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 17 tuổi khi chuyển lên TP.HCM. Ảnh: FBNV

Kỳ Hân và Mạc Hồng Quân về chung một nhà vào năm 2016, hiện có hai con trai là Củ Tỏi (sinh năm 2016) và Dưa Hấu (sinh năm 2020). Sau khi kết hôn, Kỳ Hân dần rút lui khỏi các hoạt động giải trí để tập trung chăm sóc gia đình và kinh doanh online. Trong khi đó, Mạc Hồng Quân vẫn theo đuổi sự nghiệp sân cỏ.

Kỳ Hân và Mạc Hồng Quân kết hôn năm 2016 sau khi vướng vào ồn ào lùm xùm. Ảnh: FBNV

Sau khi kết hôn với cầu thủ Mạc Hồng Quân, cô ít hoạt động nghệ thuật hơn, dành nhiều thời gian cho gia đình và cuộc sống cá nhân. Ảnh: FBNV

