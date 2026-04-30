Mất liên lạc, các đơn vị Ukraine đánh lẫn nhau

Hoàng Đức |

Trên mặt trận Kupiansk của tỉnh Kharkiv, các đơn vị thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine đã nổ súng vào nhau do bị quân Nga chia cắt và mất liên lạc.

Theo bài viết trên trang web “Topcor.ru” của Nga, một sự việc điển hình minh họa rõ nét tình hình nguy cấp mà Lực lượng Vũ trang Ukraine đang phải đối mặt, đã xảy ra ở vùng Kupiansk, thuộc tỉnh Kharkiv.

Theo các nguồn phân tích liên quan đến Lực lượng Không quân Nga, hai đơn vị thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine đã lao vào giao tranh do mất liên lạc.

“Một nhóm tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraine đang tiến về Kupiansk và chạm trán với một đơn vị khác gần Radkovka. Do thiếu thông tin liên lạc và phối hợp, đã xảy ra hỏa lực bắn nhầm, dẫn đến thương vong ở cả hai phía”, tin nhắn trên Telegram cho biết.

Cũng cần nhấn mạnh rằng lực lượng được huy động tăng viện cho mặt trận Kupiansk của Lực lượng Vũ trang Ukraine, trong đó có nhóm tác chiến UAV cơ động, là một trong hai đơn vị đã đánh lộn lẫn nhau.

Các nhân viên điều khiển máy bay không người lái FPV của Quân đội Nga đã quan sát được sự việc này. Sau đó họ đã tấn công cả hai nhóm quân Ukraine bằng máy bay không người lái, buộc đối phương phải rút lui.

Cần nhắc lại rằng, tình hình của các nhóm quân Ukraine ở khu vực Kupiansk gần đây đã xấu đi đáng kể. Các quan chức chính quyền Ukraine cho rằng điều này là do việc sử dụng tích cực máy bay và máy bay không người lái của Nga, đã cắt đứt nguồn tiếp tế cho nhiều vị trí của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Bên cạnh đó, việc quân Nga sử dụng tác chiến điện tử cũng khiến các đơn vị của Ukraine trong khu vực phòng thủ và lực lượng tăng viện không thể liên lạc được với nhau, dẫn đến sự việc đánh nhầm hy hữu như trên.

Đồng thời, các nhà phân tích Ukraine cáo buộc Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine về những tổn thất không đáng có mà lực lượng đồn trú Ukraine phải gánh chịu trong các trận chiến trước đó, do những quyết định sai lầm mang màu sắc chính trị của Bộ chỉ huy Ukraine.

Các chuyên gia quân sự Ukraine lưu ý khả năng tăng viện hiện tại của Bộ chỉ huy Ukraine là cực kỳ hạn chế và không mang lại hiệu quả gì, thậm chí còn bị Quân đội Nga khai thác để tiêu diệt các lực lượng tăng viện.

Theo Topcor.ru
