Tại bảng E Cúp C2 châu Á 2025/26, CLB Beijing Guoan được đánh giá cao nhất. Đội bóng đến từ Trung Quốc không chỉ thuộc nhóm hạt giống số một mà còn sở hữu kinh nghiệm hàng chục năm chinh chiến tại đấu trường châu Á.

Tuy nhiên, ngay ở trận ra quân trên sân nhà, Beijing Guoan đã mất điểm trước CLB CAHN. Kết quả hòa 2-2 thậm chí còn tương đối may mắn đối với Beijing Guoan. Bởi các chân sút CLB CAHN đã có tới 2 lần đưa bóng đi trúng cột dọc khung thành.

CLB CAHN hòa 2-2 ngay trên sân của Beijing Guoan

Kết thúc trận đấu, HLV Quique Setien của Beijing Guoan đánh giá cao những gì mà thầy trò HLV Mano Polking làm được:

“Trước trận đấu, tôi không ngờ CLB Việt Nam có đội hình mạnh như vậy. Đối thủ sở hữu những cầu thủ rất giỏi. Tôi cũng phải khen ngợi cả huấn luyện viên trưởng của họ, người xây dựng tốt toàn bộ hệ thống kỹ thuật và chiến thuật. Tôi rất thích đội bóng này.

Trong quá trình chuẩn bị trước trận đấu, chúng tôi đã dự đoán về màn trình diễn tổng thể của họ và triển khai pressing một cách bài bản. Tuy nhiên, đối thủ sở hữu những cầu thủ rất giỏi trong các pha di chuyển và tấn công biên, điều này gây ra rất nhiều khó khăn cho chúng tôi và tạo ra rất nhiều áp lực lên hàng phòng ngự”.

HLV Quique Setien đánh giá cao CLB CAHN

Tiền vệ kỳ cựu Chi Zhongguo bên phía Beijing Guoan cũng dành lời khen ngợi cho màn trình diễn của CLB CAHN:

“Đội bạn đã tạo ra rất nhiều mối đe dọa cho chúng tôi. Phải sang đến hiệp hai, toàn đội mới dần tìm lại phong độ. Các đối thủ mà các CLB Trung Quốc phải gặp ở giải châu Á năm nay nhìn chung có rất nhiều cầu thủ xuất sắc, và hệ thống kỹ thuật, chiến thuật của họ cũng rất hoàn thiện".

Kết thúc lượt trận đầu tiên, 2 CLB CAHN và Beijing Guoan đều có 1 điểm trong tay. Cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp vẫn mở ra với cả 2. Mặc dù có những điều còn tiếc nuối, điểm số ngay trên sân của đối thủ mạnh là sự khích lệ lớn dành cho CLB CAHN. Thầy trò HLV Mano Polking đã tích lũy thêm nhiều bài học và có thêm niềm tin để hướng tới những trận đấu tiếp theo.

BXH tạm thời bảng E Cúp C2 châu Á (2 đội dẫn đầu lọt vào vòng 1/8)

Ở lượt trận thứ hai diễn ra lúc 19h15 ngày 2/10, CLB CAHN trở về sân nhà đón tiếp Tai Po (Hong Kong, Trung Quốc).