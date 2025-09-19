Báo Trung Quốc khen ngợi đội bóng Việt Nam, chỉ ra sự thật buồn về 4 “đại gia” Chinese Super League

Lần đầu tham dự Cúp C2 châu Á (AFC Champions League Two), CLB CAHN đã gây ấn tượng với trận hòa 2-2 ngay trên sân của Beijing Guoan. Nhà ĐKVĐ Siêu Cúp Việt Nam tạo ra thế trận tấn công mãn nhãn và suýt nữa giành trọn 3 điểm.

Trang Shanghai Observer (Trung Quốc) chỉ ra những thông số vượt trội trong màn trình diễn của CLB CAHN trước Beijing Guoan:

“Mặc dù Beijing Guoan có lợi thế sân nhà, nhưng họ rõ ràng gặp bất lợi trong trận đấu, với tỉ lệ kiểm soát bóng chỉ 41% và 11 cú sút, trong đó có 4 lần trúng đích. Trong khi đó, CLB CAHN có 29 cú sút, trong đó 9 lần trúng đích, và 2 cú sút đưa bóng đi trúng cột dọc.

Với đội hình mạnh mẽ gồm 4 cầu thủ ngoại và 3 cầu thủ nhập tịch, CLB CAHN thi đấu rất hưng phấn. Mặc dù Beijing Guoan thiếu vắng một số vị trí chủ chốt, kết quả hòa rõ ràng không thể giúp người hâm mộ đội chủ nhà hài lòng”.

CLB CAHN suýt nữa đánh bại Beijing Guoan

Trang Baidu (Trung Quốc) tổng hợp lại thành tích của các CLB Trung Quốc sau lượt trận đầu tiên Cúp C1 và C2 châu Á mùa 2025/26 và đưa ra bình luận:

“4 CLB lớn từ Chinese Super League đã thi đấu trong lượt trận mở với thành tích: thua 3, hòa 1. Tại Cúp C1, Shanghai Shenhua thua 1-2 Gangwon FC (Hàn Quốc), Chengdu Rongcheng thua 1-2 Ulsan HD (Hàn Quốc), Shanghai Port thua 0-3 Vissel Kobe (Nhật Bản). Ở Cúp C2, Beijing Guoan hòa 2-2 với CLB CAHN. Như vậy, không chỉ để thua đại diện Nhật Bản, Hàn Quốc, CLB Trung Quốc còn không thắng nổi đại diện từ Đông Nam Á.

Điều đáng buồn hơn cả thất bại là việc các CLB Trung Quốc không thực sự tâm huyết với giải châu Á. Ngoại trừ Chengdu Rongcheng, 3 đội còn lại đều đã ra sân mà không sử dụng đội hình mạnh nhất.

Không thể cứ đổ hết cho lịch thi đấu dày đặc. Bởi các CLB Hàn Quốc hay Nhật Bản cũng đối mặt với lịch thi đấu tương tự nhưng đã quay vòng đội hình rất hiệu quả. Nhờ hệ thống đào tạo trẻ chất lượng cùng nền tảng kỹ chiến thuật tốt, họ vẫn duy trì được sức mạnh cho dù thiếu vắng một số vị trí.

Shanghai Port (áo đỏ) thua 0-3 trên sân nhà

Dữ liệu cho thấy các đội bóng thuộc Chinese Super League chỉ di chuyển trung bình 98 km mỗi trận, so với 105 km của các đội bóng thuộc J.League Nhật Bản và 103 km của các đội bóng thuộc K-League Hàn Quốc. Số lần bứt tốc của các đội bóng thuộc Chinese Super League cũng thấp hơn 30% so với các đội bóng Nhật Bản và Hàn Quốc.

Đây là lần đầu tiên kể từ mùa giải 2002/03, không có đại diện nào của Chinese Super League giành chiến thắng ở loạt trận ra quân giải châu Á.

Kết quả này đặt ra thách thức cho các CLB Trung Quốc. Nếu không cải thiện được thành tích, nguy cơ bị loại sớm là không hề nhỏ. Nhưng khi mà cả 4 đội Chengdu Rongcheng, Shanghai Port, Shanghai Shenhua và Beijing Guoan đều đang đua vô địch giải trong nước, việc phân phối sức lực sẽ bài toán khó”.

Mùa giải 2024/25, bóng đá Trung Quốc cũng có 3 đại diện ở Cúp C1 và 1 ở Cúp C2 châu Á. Ở cúp C1, Shanghai Port và Shanghai Shenhua dừng bước ngay vòng 1/8. Còn ở Cúp C2, CLB Zhejiang thậm chí không vượt qua vòng bảng.