Mất điểm “oan ức” trước đối thủ phạm luật, đội tuyển Việt Nam vẫn đạt con số tốt nhất trong 7 năm

FIFA mới đây đã “chốt sổ” BXH các đội tuyển bóng đá nam năm 2025. Theo đó, thứ hạng khi kết thúc năm 2025 của đội tuyển Việt Nam là hạng 107 thế giới, hạng 19 châu Á và hạng 2 Đông Nam Á (sau Thái Lan).

Trong năm 2025, đoàn quân áo đỏ thi đấu 8 trận đấu quốc tế với thành tích thắng 7, thua 1. Với số điểm kiếm được nhờ các trận thắng, tuyển Việt Nam leo 7 bậc từ hạng 114 lên 107 thế giới. 2025 cũng là năm mà “Những chiến binh Sao Vàng” tăng bậc nhiều nhất tính từ 2019 đến nay.

Đội tuyển Việt Nam xếp hạng 107 thế giới trong BXH FIFA cuối năm 2025

Đặc biệt, đội tuyển Việt Nam còn “thua oan” một trận đấu trước Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027. Ở cuộc đọ sức đó, tuyển Malaysia sử dụng tới 7 cầu thủ nhập tịch trái phép và giành chiến thắng 4-0.

Tuy nhiên, nhóm cầu thủ nhập tịch này đã bị FIFA xác định là sử dụng giấy tờ sai luật và phải nhận án phạt. LĐBĐ châu Á chưa chính thức đưa ra phương thức xử lý với tuyển Malaysia nhưng gần như chắc chắn đội tuyển Việt Nam sẽ không bị tính kết quả trận thua 0-4 và thậm chí còn có thể được xử thắng 3-0. Nếu được xử thắng, đoàn quân áo đỏ theo tính toán sẽ tăng thêm 3 bậc lên hạng 104 thế giới.

Dưới thời HLV Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam từng có giai đoạn ổn định với vị trí trong top 100. “Những chiến binh Sao Vàng” tụt hạng nghiêm trọng khi HLV Troussier nắm quyền, rơi từ hạng 94 xuống 115 chỉ trong vài tháng đầu năm 2024.

HLV Kim Sang-sik nỗ lực đưa đội tuyển Việt Nam trở lại top 100 thế giới

Phải đến khi HLV Kim Sang-sik xây dựng được bộ khung ưng ý, tuyển Việt Nam mới chặn được chuỗi sa sút và tăng hạng trở lại. Nếu tận dụng tốt những trận đấu quốc tế, đoàn quân áo đỏ có thể trở lại top 100 trong giai đoạn 2026-27.