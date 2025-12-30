AFC chọn top 20 giải châu Á: Việt Nam 2 lần được vinh danh, Malaysia vắng mặt

Danh sách do AFC đăng tải bao gồm 20 khoảnh khắc ghi bàn mang tính biểu tượng xuyên suốt chiều dài lịch sử VCK U23 châu Á. Những nhà vô địch như Iraq, Nhật Bản, Uzbekistan, Hàn Quốc hay Saudi Arabia đều có tên. Nhưng đặc biệt, U23 Việt Nam xuất hiện tới 2 lần trong danh sách, thuộc nhóm những đội được vinh danh nhiều nhất.

Bàn thắng đầu tiên có lẽ vẫn in dấu sâu đậm trong tâm trí người hâm mộ Việt Nam. Đó chính là cú sút phạt “cầu vồng trong tuyết” của Quang Hải vào lưới U23 Uzbekistan ở trận chung kết U23 châu Á 2018. Pha lập công vừa mang tính chất quan trọng, vừa độc nhất vô nhị khi đến giữa trời mưa tuyết trắng xóa, vừa cảm động với hình ảnh đồng đội gạt tuyết cho Quang Hải đá phạt.

Siêu phẩm của Quang Hải

Bàn thắng còn lại là tình huống volley ngoạn mục của Văn Tùng vào lưới U23 Thái Lan tại vòng bảng giải U23 châu Á 2022. Cú sút bóng hiểm hóc đến từ chân sút người Hà Nội đã góp phần không nhỏ giúp U23 Việt Nam giành vé vào tứ kết.

Văn Tùng ăn mừng bàn thắng vào lưới U23 Thái Lan

Các đại diện khác của Đông Nam Á có tổng cộng 2 lần được gọi tên trong danh sách. U23 Thái Lan có 1 bàn thắng của Supachok ghi tại giải đấu năm 2020. Trong khi U23 Indonesia góp mặt với pha lập công của Rafael Struick. Malaysia và Myanmar đều không xuất hiện trong danh sách.

Trong lịch sử giải U23 châu Á, U23 Việt Nam cũng là đội bóng đến từ Đông Nam Á đạt thành tích tốt nhất. Đoàn quân áo đỏ 1 lần giành ngôi á quân, 2 lần vào đến tứ kết và tham dự 6/7 VCK đã được tổ chức.